白宫承诺中期选举后对乌支持不变

（华盛顿综合电）美国白宫表明，即使共和党在中期选举获胜，美国对乌克兰的支持也不会动摇。

白宫新闻秘书让－皮埃尔星期一（11月7日）说，总统拜登致力于通过跨党派合作来支持乌克兰，“我们有信心，美国的支持将毫不动摇与坚定不移”。

共和党人普遍支持乌克兰抗战，但一些亲前总统特朗普的极右派共和党议员认为美国援乌规模过大，提出了批评。美国国会今年5月批准总值400亿美元（约561亿新元）的援乌配套，拜登现在又寻求追加112亿美元援乌。

美国众议院共和党领袖麦卡锡早前警告，若共和党赢得众议院控制权，他们不会再给乌克兰开出“空白支票”。参议院共和党领袖麦康奈尔则誓言要比拜登做得更多，包括加快为乌克兰提供射程更远的武器。

针对有报道称美国国家安顾问沙利文私下同俄罗斯高官举行了会谈，让－皮埃尔回应说：“我们保留就美国关注的问题直接进行高级别会谈的权利。过去几个月来一直如此。我们的谈话只集中在……降低风险与美俄关系上。”

《华尔街日报》星期天率先报道，沙利文与俄国高官进行了秘密会谈。路透社过后于星期一引述消息人士报道，沙利文确实在近几个月同俄国高官密谈，以降低俄乌战事扩大的风险，有关会谈还在进行中。克里姆林宫拒绝就此事置评。

沙利文9月说，美国已就俄罗斯总统普京恫言对乌克兰使用核武器一事，私下与公开同俄国官员沟通。他星期一在纽约经济俱乐部的活动上讲话时，没有证实自己是否直接参与有关会谈，但指美国确实有渠道与俄罗斯联邦高层沟通。

他说：“我们在必要时使用了这些渠道，以澄清潜在的误会、尝试降低风险，并减少动用核武等灾难发生的可能性。”