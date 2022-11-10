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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

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除非俄乌冲突停止，否则将无法解决气候危机。

——乌克兰总统泽连斯基星期二在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）发表视频讲话中说，俄乌冲突是整个世界的问题，堪与气候危机相提并论。他说，没有和平，便没有有效的气候政策。俄乌冲突导致能源价格上涨，引发能源危机迫使许多国家恢复燃煤发电。他还提到了俄乌冲突对乌克兰自然环境的影响。他说，冲突在不到六个月的时间里摧毁了乌200万公顷森林。

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