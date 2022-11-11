民主党中期选举表现优于预期 拜登：这对民主来说是美好一天

美国总统拜登承认，选民明确表达了他们对通货膨胀和罪案频频的担忧，这是共和党人在竞选时重点关注的两个课题。但拜登说，投票结果也显示，选民认可民主党关于堕胎和民主的政见。

（华盛顿综合电）美国民主党在中期选举的表现优于预期，总统拜登称“这对民主来说是美好的一天”，但他也表明准备与共和党同僚合作。

根据预测，共和党有望夺回众议院控制权，但是没有如期望的大胜局面。根据路透社的预测，到截稿时共和党得210席，距离半数218席还差八席。民主党得192席。

参议院争夺激烈，暂时难分胜负，可能要到12月才能分晓。据美国有线电视新闻网（CNN），共和党暂得49席，民主党48席。最后三席的情况是，民主党在亚利桑那州领先，共和党在内华达州领先；佐治亚州因无一候选人的票数过半，须在12月6日进行决选。

参议院共100席，如果两党各得50席，副总统哈里斯手中一票可打破平局，让民主党再次控制参议院。

对于民主党没有如预期般惨败，拜登星期三（11月9日）在白宫召开的记者会上说：“这对民主来说是美好的一天，对美国来说也是美好的一天。媒体和专家选前预测，会出现巨大的红色浪潮，但这情况没有发生。”

拜登承认，选民明确表达了他们对通货膨胀和罪案频频的担忧，这是共和党人在竞选时重点关注的两个课题。但拜登说，投票结果也显示，选民认可民主党关于堕胎和民主的政见。“选民清楚地表达了他们的担忧。他们发出了明确的信号，希望维护民主并保护选择权。”

针对美国最高法院今年6月推翻了堕胎权，拜登承诺：“我将否决任何要在全国禁止堕胎的企图，但我已准备好在许多其他问题上与共和党人协调。”

是否寻求连任 拜登明年初做最终决定

根据白宫周三晚的声明，拜登与众议院共和党领袖麦卡锡进行了交谈。当天早些时候，麦卡锡正式告诉众议院共和党人，他将寻求出任议长。

共和党即使只以微弱优势控制众议院，也有能力阻拦拜登的议程。拜登在记者会上呼吁结束“无休止的政治战争”。他说：“我准备与共和党同僚合作。美国的未来充满希望，不应被困在无休止的政治战争中。”

民主党这次挡下了共和党的“红色浪潮”，使拜登的中期选举成绩单比前两位民主党总统奥巴马和克林顿来得亮眼，这两位前总统在他们的第一个中期选举都受到重创。

对于拜登是否会“乘胜追击”，在2024年寻求连任，拜登说，他有意再次参选，但会在明年初才做最终决定。

民主党策略师认为，虽然出口民调显示三分之一的选民，包括43%的民主党人不希望拜登连任，但优于预期的中期选举成绩鼓舞了拜登，预计他很可能再次竞选。

拜登也赞扬年轻人在这次选举积极投票，称这次投票的年轻人“创历史人数”。

另据佛罗里达大学美国选举项目的初步分析，这次全美投票率达到48.5%，只略低于2018年的50%，是1914年来第二高的。

对有意参加2024年总统选举的特朗普来说，这次中期选举的成绩则令人失望。他星期三在社交媒体平台针对他支持的候选人的表现说：“从某些方面看，昨天的选举有些令人失望，但就我个人而言，这是一场大胜——219胜、16负。”