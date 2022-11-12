数关键州仍在计票 民主党：有望继续掌控参议院

（华盛顿综合电）美国数个州的中期选举计票工作仍在进行，但民主党对继续掌控参议院越来越乐观，并相信民主党候选人有望拿下选战激烈的亚利桑那州和内华达州。

《纽约时报》报道，截至星期四（11月10日），在已计算的70％选票中，民主党候选人凯利在亚利桑那州以五个百分点的优势领先对手。民主党人说，虽然两党差距在缩小，但相信共和党候选人难以后来居上。

凯利星期三在亚利桑那州人口最多的马里科帕县，在邮寄选票中以15个百分点的优势领先。目前还有大约60万张选票待计算。

内华达州民主党人现在落后共和党不到1万6000张票，但在计算邮寄选票后很可能扭转劣势。

截至星期四下午，选举官员在这个州已经计算了88万4581张选票。估计有10万张邮寄选票尚未统计。内华达州选举局表示，选票计算可能持续到下星期。

弗吉尼亚州民主党参议员凯恩说，按照亚利桑那州、佐治亚州和内华达州的数据来看，“我认为我们（在参议院）有很大的机会，将多数议席从50席扩大至51席。在选前，大概不会预料到有这样的机会。”

参议院多数党领袖、参议员舒默的发言人说，舒默每隔几小时就与亚利桑那州和内华达州民主党人核实一次，每次通话后都感到更加乐观。

舒默星期三告诉记者，他对重新掌控参议院“感觉良好”。

若民主党果真拿下亚利桑那州和内华达州，他们即可控制参议院，而无须等到佐治亚州12月的最后决选。

共和党再得七席

即可控制众议院

众议院方面，共和党目前赢得211席，距离控制众议院只差七席。民主党赢得197席。目前剩下27席仍未确定，包括一些选情激烈的议席。

共和党众议院领袖麦卡锡说，如果共和党掌控众议院，他打算竞选议长。

总统拜登星期四对记者说，他已经与麦卡锡谈过，但表示他还没有放弃民主党仍能在众议院获胜的希望。

在通货膨胀率飙升，美国人怨声载道，加上其他各种问题形成对民主党不利的选情下，中期选举没有出现媒体与专家之前预测的巨大“红色浪潮”，民主党并没有如预期般惨败。