民主党拿下参议院 拜登：共和党须反省要当什么样政党

（华盛顿综合电）美国参议院控制权争夺战尘埃落定，民主党在内华达州联邦参议院议席角逐中最后扭转败局，进而保住了参议院控制权。

对于美国中期选举民主党出人意料的表现，正在柬埔寨首都金边出席东亚峰会的拜登总统认为，该党候选人的素质和选民踊跃投票是主要原因。他也指出，共和党如今必须反省它到底要当个什么样的政党。

拜登已打电话祝贺民主党内华达州参议员马斯托（Catherine Cortez Masto）和参议院多数党领袖舒默。舒默在纽约召开的记者会上说：“美国人表明他们相信我们的民主，我们的民主是根深蒂固的。”

马斯托在这场选战中一开始落后，但她同共和党对手拉克索尔特（Adam Laxalt）的差距不大，各家媒体也不敢断言谁将获胜。直到星期六（12日），临时计票结果显示马斯托以0.5个百分点的微弱优势领先拉克索尔特，媒体这才纷纷宣布马斯托为优胜者。当时，两人的得票率为48.7%和48.2%。

由于得票率差距不到一个百分点，预料拉克索尔特将要求重算选票。

目前参议院选举只有佐治亚州议席的归属悬而未决，该州须在12月6日举行第二轮投票。

但即使佐治亚州议席落入共和党手中，使民主、共和两党各掌控50席，民主党也可凭着副总统兼参议院议长哈里斯手中一票打破平局，继续控制参议院。

民主党继续控制参院意味它将能够批准拜登提名的联邦法官等人选。如果最高法院在未来两年出现空缺，拜登也能够任命自由派法官进入最高法院。

如果佐治亚州参议院议席也落入民主党手中，那将把民主党的多数票扩大到51对49，民主党能够以简单多数通过部分立法，同时削弱西弗吉尼亚州民主党参议员曼钦和亚利桑那州民主党参议员西内马的影响力；这两人有时并未按照党路线来投票，过去曾阻止或推迟了拜登的一些重大举措。

众议院方面，民主党目前只得204席，共和党211席，仍有望掌控众议院。

无论如何，民主党在这次中期选举“表现之佳”首创历史。二战以来，主掌白宫的政党平均每次输掉26个众议院议席和四个参议院议席。这次民主党可说是少输当赢。

民调显示德桑蒂斯 党内支持度领先特朗普

专家分析，共和党表现不如预期，主因是他们派出不少非主流候选人，这些人没当过公职或是强烈支持前总统特朗普谎称2020年败选是因为选举舞弊的无稽之谈，遇上出身名门正派和筹款能力超强的民主党候选人，便处于劣势。此外，最高法院年中决定推翻堕胎权，加上特朗普不断重弹选举舞弊老调引起民间反感，大大刺激了民主党人更强力竞选和选民挺身支持民主党。

另一方面，最新民意调查显示，获得连任的佛罗里达州州长德桑蒂斯在共和党及其支持者中的支持度，领先特朗普七个百分点，显示特朗普在共和党内的民望已下降。

民调机构YouGov周六发布的调查结果显示，42%的共和党人和亲共和党的独立人士，更喜欢德桑蒂斯而非特朗普作为该党2024年的总统候选人。特朗普的支持率只有35%。

这与YouGov在10月份展开的民调结果相反，当时特朗普和德桑蒂斯的支持率分别为45%和35%。