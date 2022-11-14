在太空轨道运行两年半 美国神秘无人穿梭机降落地球

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

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美国五角大楼神秘无人穿梭机“X-37B”在太空轨道运行近两年半后，上星期六（11月12日）凌晨降落佛罗里达州肯尼迪太空中心。

波音公司发文告说，X-37B于2010年首飞，已经在太空中度过超过10年，并在六次的任务中飞行了超过13亿英里（约21亿公里）。

美国太空军负责作战、网络与核武装的作战部长萨尔茨曼中将说：“这次任务凸显了太空军在太空探索合作方面的重点，并为我们的合作伙伴，包括空军部队内外，扩大低成本进入太空的渠道。”

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