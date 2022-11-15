誓言把施暴者绳之以法 乌总统指责俄军在赫尔松犯战争罪

赫尔松市目前人道形势严峻，但居民都为重获自由雀跃不已。受访居民称，俄军在占领期间掠劫与破坏他们的财产、经常截停路人搜身，还杀害和绑架平民，让他们感觉犹如“坐了九个月牢”。

（赫尔松综合电）乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯军队在乌南赫尔松地区犯下战争罪与杀害平民，并誓言把所有施暴者绳之以法。

泽连斯基星期天（11月14日）发表全国讲话时说，和在乌克兰其他占领地区一样，俄军也在赫尔松地区犯下暴行。“调查人员已记录超过400起俄罗斯战争罪行，找到了遇害平民和军人的尸体……我们将找到并把每一个凶手绳之以法。”

泽连斯基的说法未能获得核实，但俄罗斯多次否认刻意杀害平民。

俄军留下大量地雷 赫尔松局势仍非常危险

上星期五，乌军在俄军撤离后重新控制赫尔松州首府赫尔松市。泽连斯基说，当局正在收复的226个定居点采取稳定措施，并将尽快恢复水电供应、运输、邮政、医疗等基本服务。

他也警告，由于俄军留下大量地雷，赫尔松局势仍然非常危险，有一名乌军在排雷时死亡，另有数名士兵受伤。

泽连斯基星期一访问赫尔松市，在当地主要广场向乌军讲话。他说：“我们正在前进。我们已准备迎接和平，整个国家的和平。”他特别感谢北约与其他盟友的支持，称美国送来的高机动性多管火箭系统（HIMARS）起到很大作用。

泽连斯基到场前，在赫尔松市中心可以听到炮击声响。他结束发言后，这座城市上空又传出炮击声。

乌克兰南方作战指挥部星期一说，俄军仍继续从第聂伯河东岸，向乌军和获得解放的乌克兰地区开火。在东部顿涅茨克与卢甘斯克地区，战斗仍然激烈。

赫尔松市目前人道形势严峻，但居民都为重获自由雀跃不已。33岁居民安德烈说：“我非常高兴，我们终于自由了。我们现在没有水电、没有中央供暖、没有手机信号、没有互联网连接……但也没有俄罗斯人。”

受访居民称，俄军在占领期间掠劫与破坏他们的财产、经常截停路人搜身，还杀害和绑架平民，让他们感觉犹如“坐了九个月牢”。

36岁服装设计师沙波什尼科娃说，由于担心被俄军盯上，她把乌克兰国旗埋进了土里。“若穿上任何黄色或蓝色的服饰，你就可能被枪击或带到酷刑室。”

俄乌战争已进入第九个月。新西兰星期一宣布将再派遣66名军事人员到英国，协助培训乌克兰军人。

目前，新西兰国防军在英国驻有120人，为乌军提供武器操作和战斗急救培训，他们将在11月30日结束任务回国。新部署的66人将在11月30日到位，并在英国待到明年7月31日。

新西兰防长赫内尔重申，新西兰国防军不会进入乌克兰。他也宣布，新西兰将扩大与欧洲的情报共享，并增派人员协助欧洲建立物流枢纽和提供支援。

另外，针对有消息称西方正劝说乌克兰与俄罗斯重启谈判，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期一表明，何时谈判应由乌方自行决定。他说：“乌克兰将决定怎么做。我们的责任是支持他们。”