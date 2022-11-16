泽连斯基吁G20发挥领导力 采纳和平计划终止俄乌战争

（努沙杜瓦综合电）乌克兰总统泽连斯基呼吁二十国集团（G20）主要经济体发挥领导力，采纳他提出的和平计划以终止俄乌战争。

泽连斯基星期二（11月15日）通过视讯方式向在峇厘岛参加G20峰会的各国领袖发表讲话。值得注意的是，泽连斯基发言时，俄罗斯外长拉夫罗夫留在现场；轮到拉夫罗夫发言时，与会代表也没有人集体离场。

泽连斯基说，乌克兰不会让俄罗斯有机会喘息以重整军力。“我肯定，现在是必须而且可以阻止这场俄罗斯战争的时候了。这将挽救成千上万人的生命。”

乌军最近几周在东部和南部的反攻取得成果，上周更夺回赫尔松市。赫尔松是俄军2月侵入乌克兰以来唯一占领的地区首府，收复它可说是乌军在战争爆发以来最大的胜利。

泽连斯基周一到赫尔松巡视时誓言继续推进，直到夺回所有被占领的土地。

泽连斯基在对峰会讲话时，将G20称为G19，即把俄罗斯排除在外。他呼吁包括美国总统拜登和中国国家主席习近平在内的各国领导人采纳他提出的10点和平方案，“根据联合国宪章和国际法公正地”结束战争。

他也建议召开国际会议，以“巩固欧洲—大西洋地区战后安全架构的关键要素”，并防止“俄罗斯侵略事件”再次发生。

泽连斯基的10点方案包括恢复战前秩序、确保粮食与能源获得保障等，他在会上重申了这些主张。他说，俄罗斯必须从乌克兰撤出所有军队，基辅不会割让任何领土，并呼吁释放所有乌克兰战俘。

他也呼吁停止扎波罗热核电站周围的战火，以恢复“辐射安全”、对俄罗斯能源实施价格限制，并扩大乌克兰谷粮出口安排。“如果俄罗斯反对我们的和平方案，大家就会发现它只想要战争。”

泽连斯基还抨击俄方威胁动用核武器为“疯狂”举动，称俄罗斯总统普京的相关言论连北京也感到不安。“核讹诈……不可原谅。”他感谢“G19阐明了这一点”。

拉夫罗夫紧接在泽连斯基之后发言。他驳斥泽连斯基对俄方的种种指控，并再度为出兵乌克兰辩护，称俄罗斯正在与乌克兰的新纳粹分子作战。

据与会者透露，拉夫罗夫发言时，会场和泽连斯基发言时一样座无虚席，而且没有人集体离场。此前在一些国际会议上，当俄官员发表讲话时，乌克兰的盟友集体离场以示抗议。这名与会者说，场内对拉夫罗夫的发言反应平静，显示随着俄乌战争进入第九个月，其他国家的领袖对于有关这场战争的言论轰炸已感到疲劳。