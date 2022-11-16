世界总人口突破80亿意味着什么？

2022年11月15日，世界总人口数突破80亿大关在互联网上掀起了一层波澜。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说：“这是一个值得我们共同庆祝人类进步和多样性的历史里程碑，同时也是意识到我们人类对地球负有共同责任的时刻。”

联合国将全球人口增长的原因归功于人类科技的发展，特别是医疗卫生领域的进步大幅度提高了人类的寿命。

全球人口增长也是高生育率的结果，特别是非洲撒哈拉沙漠以南的部分贫困国家以国家发展为代价，却维持着较高的生育率，导致全球人口总数的增长。

世界人口的年增长率自1971年处于持续下滑状态。（图／卢芳楷）

1963年至1971年间，世界人口年增长率维持在2.1%上下。不过，世界人口年增长率在达到2.1%的峰值后自1972年始就开始下滑，逐步降至2021年的0.9%。即便世界人口增长率在过去50年间有大幅放缓的趋势，但是世界总人口数仍会在2037年左右达到90亿人，并且最迟在2080年突破100亿大关。随着世界人口增加，地球的环境承载力也面临更加严峻的考验。

世界十大人口大国。（图／侯丽欣）

世界十大人口大国依次是中国、印度、美国、印尼、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯和墨西哥。世界80亿总人口中，绝大部分是亚洲人，中国和印度的总人口占地球人口的近38%，也就是说地球的每10个人当中就有近四个是中国人或印度人。

人口增长带来更多未来劳动力人口。（档案照）

人口增长促进未来世界经济发展

随着世界总人口数增长，未来世界经济的整体规模将逐步扩大，新生人口也将为各国未来的新生劳动力人口注入新血液，劳动力人口的增长意味着生产成本得到降低，带动贸易经济增长。

二战后，日本为了填补了因二战造成的人口下降及劳动力人口的缺失，在战后鼓励民众生育并于1947至1949年间迎来第一批婴儿潮，这一代人被称作“团块世代”，他们是日本战后经济重建并腾飞的支柱，从1960年起日本人均GDP就从475美元飙升至80年代初的9500美元。

人口老龄化是人口增长带来的社会性问题。（档案照）

人口增长是一把双刃剑

除了经济效益以外，随之而来的是一系列负面影响，包括人口老龄化。人口大幅增长意味着将有大量人口在未来的同一时间段步入老年阶段，带来养老问题等挑战。

为了促进经济重建，日本在战后25年间，人口增长率逐步从1961年以前的1.0%以内飙升至1971年的2.2%，随后迅速滑落至1.0%并逐年剧减。随着战后新生人口逐渐步入老年化，日本老年人占比逐年增加，从2007年的21%涨至2020年的27%，而新生人口占比则从2007年的13.8%跌至2020年的12.2%。

随着日本老龄化问题日渐加深，日本医疗财政系统越来越难以为继，日本厚生省预计将于2024年决议是否将养老金的缴费期限从目前的40年提高至45年，同时提高年长公民对国家医疗系统的应缴纳款项，以弥补因人口老龄化带来的高昂医疗开支。2017年，用于75岁以上年长公民的人均年医疗费为92万日元（约9011新元），是74岁以下公民的4.5倍。

资源短缺也是人口增长引发的问题之一。（档案照）

人口增长也意味着更多的资源消耗。淡水、能源还有粮物都是有限的资源，如今仍有相当数量的不发达和发展中国家面临淡水和粮食供应短缺问题，而全球新增的人口主要集中在上述国家，过量的人口增长只会形成一种负担，加剧这些问题的恶化。

非洲国家在2021年的人口年增长率普遍高于2%，其中个别国家如尼日尔甚至达到了3.75%。据世界粮农组织在2019年的统计，非洲的饥饿人口达到约2亿5700万人，平均每五个非洲人当中就有一人没有足够的食物。如果非洲人口的爆炸式年增长率在解决贫困和饥饿问题前无法放缓，那么饥饿问题还会继续恶化。

由于人口增长，斯里兰卡和印度的城市很多待处理的垃圾山。图为科伦坡一座垃圾山坍塌。（新华社）

随着人口增长，更多土地资源将用于建设和人口需求对应的配套设施和住房，绿地面积也随之缩小，打破本就脆弱的环境承受力。除此之外，人口增长带动了资源消耗，产出更多的垃圾和废弃物，提高了土壤和水资源被污染的风险。如果不能妥善解决垃圾问题，将会带来严重生态环境问题。

据联合国粮农组织统计，由于世界人口增加和人类经济活动等因素，1990年至2020年间，每年全世界约有470万至780万公顷的自然林地被摧毁用于资源消耗和土地建设。