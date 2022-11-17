联合国气候大会埃及现场 各国都在展示什么？

正在埃及沙姆沙伊赫举行的第27届联合国气候变化大会已进入最后一周的会期，190多个国家的谈判代表忙于达成一份各国同意的气候文件。会场另一边，由超过140个国家、组织和企业设立的展馆，成了COP27亮丽的风景线。

整个COP27会议中心占地超过15万平方米，相当于21个标准足球场的大小，全球超过3万5000名代表登记参与，参展展馆数量也比去年COP26多了近一倍。

不同国家和组织在场馆内展现各自自然与科文化特色，国家诉求和减排承诺，或是展示各国为了应对气候变化所采用的科技。

例如来自南美的巴西馆声光汇影地展示该国三大清洁能源——太阳能、生物质（biomass）和陆上风电；日本馆出动顶尖企业松下和三菱等“国家代表”，搬出汽轮机和低碳引擎等模型，希望把该国在碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage，简称CCUS）和氢能发电等领域的技术推广到海外。

明年COP28的东道主——阿拉伯联合酋长国设立了不亚于COP27主办方埃及馆大小的场馆。作为全球最主要的化石燃料出口国，阿联酋在本次COP27聘请了公关游说公司，派出了千名代表（也是最大的国家代表团），试图把本国打造成负责任的能源供应大国。石油等化石燃料是造成气候变化的元凶。

在首次设展的联合国粮食及农业组织（FAO）馆，我们还遇到了常驻开罗办公室的新加坡人黄淑敏（44岁），她负责协助非洲国家的农业领域展开转型工作。

100多个展馆中，大部分馆内设对话空间，每天有过百场活动同步进行，让各国代表就气候议题交换意见。光是决定每天参加哪些场次，成了不少与会者“幸福的烦恼”。

正经历战争的乌克兰首次在COP27设立展示空间，主要用来控诉俄罗斯的入侵，对该国造成致命性的人道与环境打击。馆内展出的一桩橡木来自首都基辅近郊的伊尔平（Irpin），木桩嵌有战争痕迹的子弹头。俄军的轰炸导致伊尔平超过1.17亿立方米的大坝决堤，房屋和森林被淹。

乌克兰环境部助理部长Svitlana Grynchuk表示，战争迄今已造成乌克兰五分之一的保护区被毁，光是因土壤污染造成的损失，已达114亿欧元（163亿新元）。

乌克兰正通过像COP27这样的国际场合争取国际支持。在乌克兰馆举行的一场对话会上，有与会代表就引述了该国总统泽连斯基近期的发言，“没有和平，就没有有效的气候政策”。