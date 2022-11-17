经历多次推迟 美国巨型探月火箭成功发射

（卡纳维拉尔角综合电）举世瞩目的美国巨型探月火箭“太空发射系统”星期三（11月16日）在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。在经历多次发射推迟后，美国终于迈出重返月球计划的第一步。

高度相当于32层大楼（98.3米）的探月火箭“太空发射系统”（Space Launch System，简称SLS）当天凌晨搭载“猎户座”飞船首次发射升空，执行美国重返月球计划“阿尔忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务。

在太空中，SLS火箭将部署10颗立方体卫星，在深空执行各种工作，涉及研究辐射如何影响DNA、月球上寻找水或冰。

美国媒体报道，飞船上三个人体模型携带的传感器将测试飞行期间的辐射水平。之后，飞船将于12月11日在距离加利福尼亚海岸近100公里的太平洋溅落。

SLS火箭自2011年开始研制，但首飞时间一推再推。在此次发射升空前，由于天灾和技术问题等各种原因，SLS火箭已经四次推迟发射。

在发射前三小时，美国国家航空航天局（NASA）团队监测到芯级液氢补加阀门出现液氢泄漏状况，马上派人抢修。

“阿尔忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球。但受预算不足、技术故障、法律纠纷以及冠病疫情等因素影响，NASA去年11月宣布，美国宇航员重返月球可能比原计划推迟一年，最早于2025年登月。

NASA计划将首位女性和首位有色人种送至月球。之后，它计划定期执行登月任务，将宇航员送往月球南极地区进行探索和研究。在宇航员登陆前，NASA计划进行代号为“阿尔忒弥斯1号”的无人绕月飞行测试和代号为“阿尔忒弥斯2号”的载人绕月飞行测试。

上世纪60、70年代，美国执行了载人登月阿波罗计划，共有12名宇航员分六次在月球上行走，这也是迄今为止唯一一次将人类送上月球表面的太空飞行。

不过，阿波罗计划诞生于冷战时期的美苏太空竞赛，当时的航天技术还不成熟。此次重返月球计划沿袭了许多美国此前成熟的航天技术，且招募了马斯克的SpaceX卫星能力以及欧洲、加拿大和日本航天局等为商业合作伙伴。美国希望借此最终能够建立一个长期的月球基地，作为人类更雄心勃勃的火星之旅的垫脚石。

SLS火箭升空后，阿尔忒弥斯发射主管布莱克威尔—汤普森在一片掌声中说：“这是我们国家重返月球和火星的第一步。”