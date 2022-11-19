联合国气候大会谈判陷入僵局 古特雷斯：推卸责任只会带来毁灭

联合国秘书长古特雷斯指出，发达和新兴经济体之间的信任，显然已经破裂，而建立信心的最有效方法，是就损失和损害，以及为脆弱国家提供财政援助达成“雄心勃勃且可信的协议”。

（沙姆沙伊赫综合电）联合国气候大会谈判陷入僵局，联合国秘书长古特雷斯星期四（11月17日）呼吁各国停止“相互指责”，在气候议题上“行动起来”，针对弥补受气候灾害打击的脆弱国家所蒙受的损失，达成协议。

为期两个星期的联合国气候变化大会（COP 27）原定星期五结束，但与会代表决定将谈判展延一天到周六，以便就气候变化造成的“损失和损害”（loss and damage）问题达成协议。

古特雷斯指出，发达和新兴经济体之间的信任显然已经破裂，而建立信心的最有效方法，是就损失和损害，以及为脆弱国家提供财政援助达成“雄心勃勃且可信的协议”。

“损失和损害”指的是当气候变化超出人类所能适应的范围，或社区缺乏资源来应对该变化时所产生的后果。有效解决这个问题对于实现全球气候正义尤为关键。

古特雷斯在大会上说：“现在不是相互指责的时候，推卸责任只会带来毁灭。我们已经没有时间继续讨论损失和损害问题。我们必须行动起来。”

他警告，全球排放量正处于历史最高水平，且还在继续上升。他呼吁各方在三个关键领域采取行动，即有效应对损失与损害、缩小排放差距，以及兑现融资承诺。

发展中国家推动建立基金补偿受气候影响国家

对全球排放责任最小的发展中国家，正推动富裕的污染国在气候大会上同意建立一个基金，以补偿因气候影响而面临巨大损失的国家。

美国和欧盟原本担心，这会让富裕国家在法律上面临无止境的赔偿，但如今软化立场，同意在气候大会上讨论这个问题。

欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯提议，建立“最脆弱国家的损失和损害应对基金”作为妥协。但他也表示，资金应来自“广泛的捐助者基础”，这指的是世界最大污染国美国和世界第二大经济体中国必须参与。

然而，星期四公布的气候大会协议初稿中未见相关具体赔偿细节，文件中只提到会对与损失和损害相关的庞大财务成本深切关注。

根据路透社取得的文件，这份长达20页的协议初稿重申了去年在格拉斯哥气候变化大会上所设定的目标，不过这份“初步协议”仍有许多不足之处，尤其各国在损失和损害赔偿问题上存在重大分歧。

早些时候，太平洋岛国瓦努阿图外交部长雷根瓦努警告，如果发展中国家空手而归，退出谈判“会是一种选择”。他说：“我们没有时间、没有钱，也没有耐性。”