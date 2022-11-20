金正恩女儿公开亮相 陪父观看弹道导弹试射

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来自 / 联合早报

文 /
姜贵瑛

发布 / 2022年11月20日 5:00 AM

朝中社发布的照片显示，金正恩到洲际弹道导弹试射现场视察后，亲昵地与女儿牵着手离开。（路透社）
朝中社发布的照片显示，金正恩到洲际弹道导弹试射现场视察后，亲昵地与女儿牵着手离开。（路透社）

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朝鲜媒体报道，朝鲜最高领导人金正恩星期五（11月18日）与夫人和女儿观看了新型洲际弹道导弹“火星-17型”试射，这是朝鲜“第一女儿”首次在导弹试射现场亮相。专家指出，此举显示金正恩今后将继续走加强国家核战略武力的路线，同时不能排除金正恩女儿成为接班人的可能。

朝鲜《劳动新闻》星期六（11月19日）报道，金正恩星期五现场指导了新型洲际弹道导弹“火星-17型”试射。导弹从平壤国际机场发射，上升高度为6040.9公里，飞行距离达999.2公里，飞行时间为4135秒，最后落在朝鲜东海公海的预定水域。

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