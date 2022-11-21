滞留孟加拉被指违法犯罪 罗兴亚难民担心仇恨值升高

（库图帕朗法新电）2017年75万罗兴亚穆斯林为逃避缅甸安全部队的血腥镇压，大举出逃孟加拉。数以千计同为穆斯林的孟加拉人同情罗兴亚人，自发地带了粮食和药品去救济新来的难民。

如今五年过去了，罗兴亚难民仍未能回返缅甸，他们滞留在孟加拉早已不受欢迎，经常被当地媒体和政治人物指责从事违法勾当，甚至构成恐怖威胁。

栖身在孟加拉边界难民营的罗兴亚人卡马尔说，他感受到敌意，甚至因此萌起冒险回返缅甸的念头。

“当地人和媒体（对我们）有很大仇恨，我担心这随时会引发暴力……我们还是回乡比较好，即使这意味着须要面对子弹。就算死，至少可以葬在故乡。”

难民蜂拥而至，孟加拉难以负荷。缅甸军方去年2月发动政变夺权之后，罗兴亚难民返乡希望更为渺茫。孟加拉总理哈希娜日前在联合国大会上直言，罗兴亚难民营已对孟加拉经济构成沉重的负担。

她说：“如果这个问题不解决，可能会影响整个区域的安全与稳定。”

罗兴亚难民的到来，冲击了当地廉价劳动力市场。反对收留罗兴亚难民的公民社会组织发言人拉曼，指责难民抢走当地人的工作。他说：“他们使孟加拉蒙羞，应该立即送回缅甸。”

难民营的治安问题以及对公共资源形成的负担，也成了当地媒体的评论焦点。今年8月是罗兴亚难民涌入孟加拉的第五周年，孟加拉一个新闻网站刊登评论文章，题为“孟加拉因仁慈会受罚多久？”；另有媒体将罗兴亚难民比喻为“癌肿瘤”。

孟加拉今年遭遇历来最严重的洪灾，数百万房屋淹没，无数村子孤立无援。此外，物价飞涨、电网故障导致全国大面积停电，民怨四起。在自顾不暇下，难民更是不受欢迎。

针对罗兴亚人的负面报道之多，连前联合国人权事务高级专员巴切莱特也注意到了。她今年8月卸任前曾访问孟加拉，她说反罗兴亚人言论日益增多、罗兴亚人被认定为犯罪等问题的根源，令她极为担忧。

罗兴亚难民承认，库图帕隆难民营确实存在暴力和犯罪活动，但称受害者主要为难民，而兴风作浪的是试图拿下难民营控制权的伊斯兰武装组织“阿拉干罗兴伽救世军”。

罗兴亚难民也指出，早在2017年之前，孟加拉南部就已经是冰毒贩运热点，难民到来后被当地贩毒组织招揽为运毒“跑腿”，如今反倒被指为毒品泛滥的罪魁祸首。

罗兴亚难民马南说：“100万人当中，确实有害群之马，但不能就此指责整个难民社群违法犯罪……这太伤人心了。”