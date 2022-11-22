示威反对 使用化石燃料

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月22日 5:00 AM

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多个环保团体星期一（11月21日）在英国伦敦市中心的多个地点举行停止使用化石燃料示威活动，他们的目标为与化石燃料行业有关系的公司和组织的办公室。图为“海洋反抗”组织成员在国际海事组织的办公室外头戴油桶，假装呕吐出石油。刚落幕的第27届联合国气候大会，因有许多石油和天然气公司的代表出席而受到批评。大会最终未能通过具有雄心的减排协议，令许多与会者感到不满。（法新社）

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