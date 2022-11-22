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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月22日 5:00 AM

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脱欧意味着我们永远不会再接受与欧洲的关系（回到从前），这种关系让我们得恢复人员自由流动或向欧洲支付不必要的款项，也会影响我们现在能够在全球达成贸易协议的全面利益。

——《星期日泰晤士报》引述匿名英国政府部长的话说，英国在脱离欧盟三年后，正寻求与欧盟建立类似瑞士模式的更密切关系。不过，英国政府发言人回应时指有关报道“绝对不实”。他表明，政府正专注于利用脱欧后所获得的自由，创造可推动增长和巩固经济的机会。

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