防务专家小组：未来五年日本须储备足够导弹加强反击能力

要实现这些目标的成本高昂，日本政府提供防务建议的小组认为政府应落实开支改革和通过广泛税收来源，来支付所需的费用，让全民共同承担国家的财政负担。

（东京综合电）向日本政府提供防务建议的一个专家小组星期二（11月22日）提呈一份提案指出，日本须有对抗敌人攻击的反击能力，应该在未来五年储备“足够”数量的导弹。

彭博社报道，这个小组也建议日本政府加强国防研究和公共疏散设施等基础设施，以及加强网络防御能力。

由于要实现这些目标的成本高昂，加上日本的通货膨胀率已达到数十年来的最高水平，小组认为政府应落实开支改革和通过广泛税收来源，来支付所需的费用，让全民共同承担国家的财政负担。

首相岸田文雄的支持率已降至2021年10月上任以来的新低，摆在他面前的是艰难的选择。路透社分析说，如果岸田政府要为此增税，他将得决定是否要调高公司税率，还是要求公民支付更多个人所得税，或通过其他方式来分担成本。

岸田必须考虑任何征税方式，都要避免打击到日本经济。比如，调高销售税已一再被证明会损害日本的经济。

而上述专家小组已经警告，不要依靠政府债券来支付增加的军费。

本月在柬埔寨同美国总统拜登举行的首脑峰会上，岸田重申要从根本上加强日本防卫能力。

面对邻国俄罗斯、中国和朝鲜咄咄逼人的军事行动，使得日本有强化军力的迫切需要。世界银行指出，俄中朝这三个拥核国有庞大的军队，共有550万名军人。相比之下，日本的自卫队只有约23万1000人。

日本国防开支向来占GDP1％

日本的国防开支向来占国内生产总值（GDP）的1％，岸田的自民党已经呼吁把军费增加一倍，这可能使日本成为全球最大的军费开支国之一。

东京庆应义塾大学经济学教授土居丈朗说，首相必须向人民提出增加国防开支的建议，同时说明该如何取得资金，而不是回避这个问题。

他也说：“如果五年内找不到稳定的资金来源，国家的财政状况将面临风险。”

日本因为要应对人口老龄化，加上社会保障开支占了总财政预算的约三分一，面对的财政负担很大，如今国家债务已经激增至达到自身经济规模的两倍多。