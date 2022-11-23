日本要燃料公司在冬季前扩大采购液化天然气

俄乌战争导致全球的液化天然气争夺战越演越烈。日本经济产业部在冬季来临之前，要求日本燃料公司稳定地扩大采购液化天然气，以确保国内供应充足。

日本经济产业部星期一（11月21日）召集电力公司和城市燃气公司高管开会，要求各大公司囤积天然气。

经济产业副部长中谷真一指出，“目前，各公司的库存都高于过去五年的平均水平，确保了必要的数量。但是，如果冬季比预期更冷，液化天然气的消耗量就可能超标。”

日本的天然气几乎全靠入口，有六成用于火力发电，四成用于城市电供。目前，它还有长期采购合同。但贸易部对日本企业展开的调查显示，2026年之前开始的长期液化天然气合同已售罄，加上欧洲也正寻求以液化天然气取代俄罗斯的管道天然气，这将加剧全球燃料短缺。

据日本所列“世界天然气大恐慌“时间表，2025年1月将出现760万吨的供应不足，约为日本和欧洲一个月的总进口量。

三菱商事天然气集团首席执行官西沢淳在会上说，“预计供需形势将持续紧张，价格也会维持在高位。此外，考虑到中国需求的复苏，也将导致天然气项目在投资上受限，现货市场维持高位在所难免。”

《日本经济新闻》称，中国天然气需求在2021年已超过日本，成为世界最大天然气进口国。美国在2022年则成为世界最大的天然气出口国。中国也着眼于美国天然气。

亚洲出现天然气竞购战

欧洲的天然气采购热推高了价格，激发了亚洲市场出现竞购战。中日韩抢夺合同越演越烈。日本担心一些供应商为了谋取更大利益而赔违约金，将之前的长期合同作废。