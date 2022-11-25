选举中98张账单未写用途 日相岸田被爆涉嫌报销空头收据

日本周刊爆料，日本首相岸田在去年众议院选战中所报销的200多张账单里，超过三分之一未写上用途，是有欺瞒嫌疑的空头收据，涉及金额达106万日元。

日本周刊大爆首相岸田文雄的金钱丑闻，指他在去年的众议院选战中所报销的200多张账单里，有超过三分之一未写上用途，是有欺瞒嫌疑的空头收据。岸田星期四（11月24日）承认在记载上存在“疏忽”，但否认有不当行为，称已确认支出本身是妥当的。

日本媒体的评论认为，岸田涉及的空头收据数量不少，这将难以避开舆论批评，将进一步对其政权造成打击。

岸田支持率降至30.5%

岸田的支持率已跌入危险领域。全日本新闻网（ANN）星期一（11月21日）发布的民调结果显示，岸田内阁的支持率已降至30.5%的新低。

民调发布前，岸田在一个月内撤换了三名部长，其中一人就因为涉及金钱丑闻而出局。这次，原本形象清廉的岸田所涉及的也是金钱丑闻。

日本《公职选举法》要求与竞选活动有关的所有支出，都必须向选举管理委员会提交证明，并且附上写上金额、日期和用途的收据。《周刊文春》发文，指岸田在上次的众议院选战中所提交的270张收据里，有98张总数106万日元（约1.06万新元）的收据不符合选举委员会的规定。

《周刊文春》举例说，有一张发自广岛市大楼管理公司，上面只印了一个80万日元，其余都是空白。此外，一些饮食收据就更离谱，一家中华料理店发出的3800日元收据上未标明发票给谁，无法证实用餐者是谁。

《周刊文春》爆料后引起日本主流媒体的关注，迫使岸田必须站出来说明。他在记者会上说，“所支出的经费属实，一如报告书上的内容都是选举经费。不过，附件中的一部分收据确实不完整和疏漏。对此，我已指示事务人员必须在收支上列明明确用途，而且绝不容许再出现同样的疏忽。”

日本放送协会（NHK）指岸田还有意推卸责任；他在记者会上辩白时说：“自民党内部做了调查，认为这些错误在自民党和反对党议员里也经常出现。但选举委员会都照单全收，不特别要求我们填补。”

反对党要求内阁集体辞职

NHK评论指出，选委会从不追究空头收据是一个大问题。但是，岸田的空白收据，数量实在太多，他这种草率行为很难逃避责任和批评。岸田承认空头收据一事之后，有反对党要求岸田内阁集体辞职。

彭博社分析指出，上台近14个月的岸田，如今来到危险关口。在岸田上台之前的20年里，日本10位首相中有八位的任期不到一年半。此外，选民也已经习惯了，一旦民调显示他们对领导人感到不满，首相就会被换掉。

针对有媒体报道指岸田将在近期内重组内阁，岸田否认，称“我根本没有想到这一点。我现在必须专注于国会”。