金与正：韩美越是打压裁制 朝鲜反制就会越强烈

朝鲜领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正警告，韩国在朝鲜多次试射导弹后，推动对平壤当局实施更多制裁，这类措施将加剧朝鲜的“敌意与怒火”。韩美越是打压制裁，朝鲜的反制就会越强烈。

根据朝中社星期四（11月24日）的报道，金与正在谈话中称韩国总统尹锡悦和“其他白痴”是美国的“走狗”。

她还说，如果他们认为可以通过制裁摆脱目前的危险局势，他们一定是白痴，因为他们不知道如何和平舒服过日子。

金与正说：“（韩国前总统）文在寅执政的时候，至少首尔不是我们的打击目标。我们再次警告这些厚颜无耻与愚蠢的人，韩美越是打压制裁，朝鲜的反制就会越强烈，将会加剧朝鲜的敌意和怒火。”

分析指出，金与正亲自出面对韩国外交部发言人22日的谈话做出回应，耐人寻味。

可看出，朝鲜对新的金钱来源“网络部门”的制裁，感到非常敏感。

韩国外交部22日说，由于朝鲜继续发起挑衅，已在检视对朝鲜的独立制裁，如果朝鲜推进核试，对网路部门的制裁是列入考虑的措施之一。

金与正强烈谴责尹锡悦的谈话只刊登在对外用的“朝中社”上，并没有刊登在老百姓阅读的《劳动新闻》上。

金与正22日曾通过朝中社发表声明，谴责联合国安全理事会开会讨论朝鲜洲际弹道导弹问题，并称此举明明是双重标准，朝鲜将坚决予以应对。

美国先前敦促安理会一致要求朝鲜为试射导弹负责，并指控中国和俄罗斯阻止安理会的行动，使得平壤当局更加大胆。

朝鲜上次在2017年进行核试验后，中俄曾支持实施更严厉的制裁，但在今年5月，中俄双双否决由美国带头推动的联合国扩大制裁的提案。

世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长指出，虽然金与正不是第一次对韩国发表如此强硬态度的谈话，但她全权负责朝鲜对韩政策，而且对军事方面也具有一定的影响力，预计今后韩朝紧张局势将进一步升级。