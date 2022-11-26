俄乌战争可能持续至2024年 国际金融协会：明年全球经济将有如金融危机后般疲软

（华盛顿／基辅综合电）国际金融协会说，俄乌战事可能演变为“永远的战争”，明年全球经济表现将像金融危机后的2009年一样疲软。

国际金融协会（IIF）的经济师布鲁克斯（Robin Brooks）和福顿（Jonathan Fortun）等人星期四（11月24日）在一份报告中写道，2023年全球经济增速预计将放缓至1.2%。在经基数效应（base effects）调整后，明年经济预估数据料与2009年一样疲软。

布鲁克斯是今年早些时候率先呼吁欧元与美元平价者之一，他也比大多数人更早预测了巴西雷亚尔汇率的反弹。

明年增长动力料来自中国 欧元区经济恐萎缩2%

国际金融协会认为，中国明年可能放宽冠病防疫管制，因此明年推动全球经济的最大单一驱动力会来自中国。

该协会预计美国国内生产总值会增长1%；拉丁美洲预计增长1.2%，当地大宗商品出口商可从食品和能源价格高企中获益。

协会预计，欧洲经济衰退最为明显，该地区受俄乌战事影响最大。由于消费者和企业信心大幅下滑，欧元区经济将萎缩2%。

分析师们写道：“全球国内生产总值（GDP）受到的冲击程度，主要取决于乌克兰战争的演变情况。我们的基本假设是，战事将持续至2024年，因为这场战争对普京来说‘攸关生死’。”

截至星期四，莫斯科对乌克兰展开“特别军事行动”已持续整整九个月。自10月初以来，俄军平均每周一次轰炸乌克兰的能源网络。星期三（23日）最新轰炸行动后，乌克兰所有核电站关闭，是40年来的第一次。

美国宇航局的卫星图像显示，夜间的乌克兰一片漆黑。

乌克兰总统泽连斯基告诉《金融时报》，俄军本周的轰炸产生一幅80年或90年来未见的情景，即“欧洲大陆上一个大国完全没有灯光”。

他说，虽然电力、供暖、通讯和水供正在逐步恢复，但有15个地区的供水问题仍未解决。

基辅气温跌至零下 六成人口仍断电

乌克兰大部分地区如今陷入没有供暖或断电困境，乌克兰国家电网运营商Ukrenergo说，截至星期四晚上仍有50%的电力需求无法获得满足。

乌克兰首都基辅的气温已降至零下摄氏度，但当地300万人口当中有六成失去电力供应。

基辅市长克利奇科说：“我们知道类似的导弹袭击可能会再次发生。我们必须为任何事态发展做好准备。”

当局已设立了临时中心让人们到那里为手机充电、取暖。在基辅一家临时中心的妇女说：“这是我们连续第二天断电断粮。有60多个孩子正在等待食物，但除非恢复电源，否则我们什么也无法准备。”

总部在荷兰海牙的失踪人口国际调查委员会（ICMP）透露，在乌克兰战争期间失踪的人数已超过1万5000人，目前还不清楚有多少人被强行转移、扣押在俄罗斯、仍活着但与家人分离，或是已经死亡。