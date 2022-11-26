英国一猪肉商花665万元 赴菲律宾聘400屠宰场员工

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月26日 5:00 AM

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员工不足影响生产线运作，英国一家猪肉生产商花费数百万英镑从菲律宾雇用屠宰场员工。

英国最大的猪肉供应商之一Cranswick将聘请400个菲律宾人到英国的屠宰场工作，因为自英国脱欧后，来自欧洲大陆的员工已纷纷离职回国。

Cranswick首席执行官库奇（Adam Couch）指出，如果要维持公司的生产线，远到菲律宾外聘员工是绝对必要的。“请菲律宾人过来当然价格不菲，但总比我们去年这个时候减产要好得多。”

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