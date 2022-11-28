美国人疯抢促销品 黑色星期五网购额125亿元创新高

美国消费者无法抗拒黑色星期五的折扣大优惠，在网上疯狂抢购降价促销商品，使当天的网购金额达到91.2亿美元（约125.5亿新元），创下历来最高纪录。

尽管物价持续高涨，美国人的消费热情依旧火热。美国营销解决方案供应商奥多比（Adobe）属下的数据分析部门Adobe Analytics星期六（11月26日）发布的报告显示，黑色星期五当天，美国线上销售额同比增加2.3％。总金额91.2亿美元，稍微高于预估的90亿美元。