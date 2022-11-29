首个外交政策演讲 苏纳克：要捍卫自由开放 英国须在国际舞台做更多

（伦敦综合电）英国首相苏纳克星期一（11月28日）晚上在伦敦市政厅发表首场主要外交政策演讲，阐明英国必须在国际舞台上采取更多行动，以捍卫自由与开放的价值观。

根据唐宁街发布的演讲摘要，苏纳克强调，英国会以坚定的务实精神，对中国和俄罗斯采取长期计划，而不是通过强烈的言辞来对抗国际竞争对手。

苏纳克向与会的商界领袖和外交官员发表讲话说，中国与俄罗斯制订长期计划，面对对手所带来各种的挑战，英国不能够短视或一厢情愿，而是相应地采取长期计划，在外交政策上实现“进化式飞跃”。

“这意味要更坚定地捍卫我们的价值观和我们繁荣所依赖的开放政策。这意味着在国内实现更强大的经济，因为它是我们立足于世界的实力基础。这也意味着我们要勇敢地面对竞争对手，不是用华丽的辞藻，而是用坚定的实用主义。”

苏纳克在成为英国首相前，把中国列为全球和英国国内安全的头号威胁，他当时誓言，如果当选英国首相，他一定会遏制中国的影响力。

苏纳克星期一说：“在我的领导之下，我们不会选择维持现状。我们有不同的办事方式。”苏纳克说，他的首要任务是“自由、开放和法治”，他并强调，自由和开放一直是进步的最强大力量。

考虑到过去一年地缘政治出现的变化，英国政府正在重新评估本国的安全与外交政策。苏纳克提到，在深化印太地区关系的同时，英国脱离欧盟后在欧洲建立牢固的关系也很重要。

继续对乌克兰军事援助

此外，苏纳克星期一承诺，明年会维持或增加对乌克兰的军事援助。

他本月初走访乌克兰首都基辅，为乌克兰提供更多援助。苏纳克说：“通过保护乌克兰，我们也保护了自己。”

他说：“我们将一直支持乌克兰，明年我们将维持或增加对乌的军事援助。我们将为乌克兰的空防提供新的支持。”

英国是仅次于美国的乌克兰第二大军事捐助国，今年至今已提供23亿英镑（约38.2亿新元）的援助。

自今年2月俄乌战争爆发以来，英国两度换相，从约翰逊被特拉斯取代，到现在苏纳克接棒，英国始终坚决支持乌克兰抵抗俄罗斯。