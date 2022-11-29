分析师：全球通胀已见顶 总体价格增速将放缓

（伦敦讯）经济分析师普遍认为，关键的经济数据指标显示，今年持续飙升的通货膨胀已经见顶，未来几个月总体价格增长速度将放缓。

据《金融时报》报道，产品出厂价格、船运收费、大宗商品价格和通胀预期均已开始从近期的创纪录水平回落。各地的经济师和政策制定者都在密切留意，这一系列预示总体通胀率走势的数据。

经济分析师说，新数据表明全球供应链上的价格压力正在减缓，因此总体通胀可能会从冲击家庭财务和商业活动的历史高位回落。

对主要国家和地区的中央银行来说，这是个好消息。它们近期持续大幅度提高利率以抑制通胀，但这可能会使主要经济体陷入衰退。

穆迪分析公司首席经济师赞迪说：“通胀可能已经见顶。”他说，价格压力和供应瓶颈的缓解，“预示着消费价格涨幅即将放缓”。

穆迪估计，10月份全球通胀率达到12.1%的历史新高。赞迪说，那将成为消费者价格的“最高水位线”。

英国经济顾问公司凯投宏观的数据也显示，新兴市场的通胀已经见顶，当中巴西、泰国和智利的消费者价格还下跌。此外，最近的数据显示，发达经济体的一些价格压力有所减弱。

在德国，10月份产品出厂价格与9月相比下降了4.2%，这是自1948年以来的最大月度跌幅。在美国和英国，自夏季以来生产者价格通胀一直在放缓。

凯投宏观首席全球经济师麦基翁预计，随着需求减弱，大多数大宗商品价格走低，明年全球总体通胀率将开始下降。她认为，能源价格料明年趋于平缓。

能源价格持续高企 或拖慢通胀下降速度

“我们估计，在未来六个月内，食品和能源价格的变化，将使发达经济体的总体消费者价格通胀降低约三个百分点。”

不过，一些经济师则警告，能源价格会持续高企，可能会拖慢通胀下降速度。

英国金融服务公司Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师斯特里特说，石油价格将持续受到供应限制影响，而欧盟即将对俄罗斯原油实施的禁令，将继续推高英国和欧元区的总体通胀。

如果中国经济强劲复苏，或者俄罗斯进一步减少出口，以报复西方对其石油和天然气实施价格上限，能源和其他商品的价格可能再上涨。

经济分析师也说，尽管全球通胀可能会从峰值回落，但仍将高于央行的长期目标。

美国资产管理公司PGIM Fixed Income首席欧洲分析师尼斯说，“不要指望通胀率会很快降至2%”。这是大多数发达经济体的目标水平。

花旗国际经济全球主管希茨说，虽然许多指标表明“多种商品的通胀率急剧下降”，但高通胀“可能会持续一段时间，至少是在来年的大部分时间”。