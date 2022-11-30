日本国防开支将在五年内翻倍至GDP 2%

日本政府决定调整维持了近半个世纪的国防开支预算原则，五年内将防务开支在国内生产总值的占比从1%调升至2%，理由是周边安全形势日益严峻。

日本首相岸田文雄星期一（11月28日）晚间同国防部长滨田靖一和财政部长铃木俊一开会后，宣布对增加防务预算敲定新方针。

滨田会后在记者会上说，政府的目标是最迟到了2027财年，包括防务研发经费在内的国防开支将增加到占国内生产总值（GDP）的2%。今后五年的预算规模和财源等问题将在今年结束前解决。