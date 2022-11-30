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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

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全球气候暖化导致古代永久冻土解冻，可能释放出仍具传染性的“僵尸病毒”，对人类构成新的威胁。

——欧洲研究人员在生命科学网站bioRxiv发表研究报告说，古老的永冻土很可能在解冻时释放出这些未知的病毒。这些病毒一旦暴露在户外环境，能保持多长时间的传染性，以及它们在这段时间内遇到并感染合适的宿主的可能性有多大，目前还无法估计。全球变暖导致永冻土融化不断加速，而且更多人会在北极地区居住，因此传染风险必然会增加。

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