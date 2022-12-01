北约承诺为乌克兰提供更多武器及恢复电源供应设备

（布加勒斯特综合电）在俄罗斯持续炮击乌克兰民用基础设施之际，北约成员国承诺将为乌克兰提供更多武器，以及恢复电源供应所需的设备。

为期两天的北约防长会议星期二（11月29日）起在罗马尼亚首都布加勒斯特召开，北约秘书长斯托尔滕贝格在首日会议后的记者会上称，面对军事上的挫败，俄罗斯正“试图把冬天当战争武器”。

他说：“俄罗斯正利用残暴的导弹与无人机袭击，让乌克兰在这个冬天陷入黑暗与寒冷……普京正试图摧毁勇敢的乌克兰人的意志，并且分化所有支持他们的人。”

斯托尔滕贝格强调，北约不是俄乌战争的参与方，但会继续坚定不移地支持乌克兰。他还说，乌克兰总有一天会成为北约成员国。

北约盟国在会议上承诺为乌克兰提供额外援助，包括燃料和发电机等非致命物资。

乌克兰外长库列巴在会议场边受访时说，乌克兰当前最需要的是抵御俄罗斯炮击的各种防空手段，如IRIS-T导弹防空系统、鹰式（HAWK）防空系统、爱国者（Patriot）导弹防御系统等，以及缓解能源短缺所需的变压器。

斯托尔滕贝格说，北约正考虑为乌克兰提供爱国者系统，但这些系统的维护与弹药供应将是“巨大挑战”。

立陶宛认为是时候为乌克兰提供重型武器

对此，俄罗斯国家安全会议副主席、前总统梅德韦杰夫警告，若北约向乌克兰提供爱国者系统与军事人员，就会“立刻成为俄武装部队的合法目标”。他还谴责北约是“犯罪实体”，向他所谓的“极端主义政权”提供了武器。

由于担心引发同俄罗斯的正面冲突，西方国家一直不愿意为乌克兰提供更重型的武器，如基辅多次要求的先进主战坦克。但北约成员国立陶宛认为，现在是时候为乌克兰提供这类坦克了。

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯在会议场边受访时说：“我和一些军事专家谈过，他们认为，如果我们在这个冬季，如1月提供坦克，情况可能会变得不一样。”

兰茨贝尔吉斯认为，若北约犹豫不决，等到春天才把这些坦克送到乌克兰，它们能够发挥的作用将减弱。