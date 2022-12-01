美参议院通过《尊重婚姻法》 从联邦法律层面保障同性婚姻

（华盛顿／东京综合电）美国参议院星期二（11月29日）表决通过《尊重婚姻法案》，以便从联邦法律层面保障同性婚姻。

参议院以61票对36票通过了这项法案，其中有12名共和党议员加入民主党阵营投票赞成。美国媒体认为，这对民主党是“重要胜利”，因为一些民主党人多年来推动在联邦法律层面保障同性婚姻，但遭到共和党阻挠。

新法案要求各州承认全部合法形式婚姻，不论“性别、种族、民族和出生国籍”，但并不阻止各州通过禁止同性或跨种族婚姻的法律。接下来，这项法案将在众议院进行表决，通过后将由总统拜登正式签署成为法律。

在美国，同性婚姻自2015年以来获得最高法院的保障，但最高法院今年6月推翻保障堕胎权的历史性裁决后，许多人担心同性婚姻权也会被推翻。

民调机构盖洛普今年6月的调查显示，超过三分之二的美国人支持保障同性婚姻。盖洛普1996年首次进行这项民调时，只有27%美国人支持同性婚姻。

东京地方法院裁决 禁同性婚姻符合宪法

不过，在日本，同性恋、双性恋与跨性别者等（统称LGBTQ+）群体却遭遇打击。东京地方法院星期三（11月30日）裁决，禁止同性婚姻符合宪法，这与大坂法院此前的裁决一致。

日本是七国集团（G7）中唯一不承认同性婚姻的国家。不过，东京地方法院的最新裁决指出，日本缺乏让同性伴侣拥有家庭的法律制度，是侵犯了他们的人权，这让LGBTQ+群体看到了一丝希望。