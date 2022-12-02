对处于贫穷线边缘的人而言，这项呼吁可说是一根救命稻草。

——联合国主管人道主义事务的副秘书长格里菲思星期四说，由于今年发生的极端事件，如乌克兰战争以及非洲之角正在经历的严重干旱将持续到明年，人道主义需求将高得惊人，因此呼吁国际社会为明年的人道援助拨款创纪录的515亿美元（约700亿新元）。据估计，明年有额外的6500万人需要援助，使来自68个国家急需援助的人总共增加到3亿3900万人。