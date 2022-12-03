拜登：已准备好与普京会谈结束俄乌战 马克龙承诺不逼乌与俄和谈

到美国进行国事访问的马克龙星期四到白宫和拜登会面，两人进行三小时会谈，过后一起召开记者会。

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，他对与俄罗斯总统普京会谈持开放态度，前提是普京必须展现结束俄乌战事的意愿。法国总统马克龙则承诺，不会逼迫乌克兰与俄罗斯和谈。

到美国进行国事访问的马克龙星期四（12月1日）到白宫和拜登会面，两人进行三小时会谈，过后一起召开记者会。

拜登说：“我已做好准备与普京会谈，如果他正在考虑如何结束这场战争，（但）他还没有这个打算。”

他强调，自己不会在与北约协商前与普京见面，“我不会自行做这个决定”。他说：“在与法国和北约友人协商后，我很乐意与普京见面，看看他有什么想法，”

美法会持续协调合作 因应中国对国际秩序挑战

马克龙则说，法国将增加对乌克兰的军事支持，绝不会勉强乌克兰做出妥协。“我们须让乌克兰人决定（与俄罗斯）谈判的时机与条件。”

美法重申继续支持乌克兰捍卫主权和领土完整，并计划提供大量资源，支持乌克兰民众渡过严冬。

双方在会后发表的联合声明也说，美法拟扩大在印度—太平洋地区的外交、社会和经济领域的接触，以增强太平洋岛屿的发展韧性。美方计划增加对法国和其他欧洲国家在该地区进行空中和海上部署的支持。

两国首脑承诺，合作应对中国构成的挑战，重申维持台海和平稳定的重要性。

两国联合声明说，美法会持续协调与合作，因应中国对以规则为基础的国际秩序带来的挑战；不过，联合声明说，在气候变迁等重要全球议题上，会与中国合作。

此外，双方还就太空合作、清洁能源、气候变化与生物多样性、卫生与粮食安全、网络安全等问题达成一致。

美国通胀削减法案 引发与欧洲分歧未能解决

在这同时，拜登与马克龙也就美欧贸易等问题展开讨论，但未能解决美国通胀削减法案引发的分歧。

拜登在记者会上说，美国可对通胀削减法案内容进行“微调”，美方意图并非将欧洲排除在相关贸易之外。“我们将继续在美国创造就业机会，但不是以牺牲欧洲为代价。我们可以做一些调整，让欧洲国家更容易参与。”

拜登今年8月签署了通胀削减法案，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以促进电动汽车和其他绿色科技产品在美国本土生产。

马克龙日前公开指出，对欧洲企业而言，美国为本土工业提供补贴“超级激进”，是在以损害欧洲利益的方式解决美国的问题。

法国政府估计，如果美国相关法案按原样进行，法国吸引的投资将减100亿欧元（约142亿新元），可能少创造1万个工作岗位。