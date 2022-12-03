——欧洲央行行长拉加德星期五在曼谷指出，通货膨胀预期得保持在锚定水平，公众有必要知道物价涨幅会拉回到目标水平。她在泰国央行和国际清算银行(BIS)组织的会议上说，由于有这种异常的不确定性，央行官员们所要做的实际上就是实施货币政策来锚定预期，向公众、观察家和评论员发出信号，不管什么情况，通胀都将及时回到我们的中期目标。