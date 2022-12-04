美韩设太空监测组织 侦察朝鲜核子和导弹活动

美国和韩国军方正在韩国设立太空监测组织，以密切关注朝鲜的核子和导弹活动。
《日经亚洲》星期六（12月3日）报道，美国太空军本月在韩国设立了一个区域司令部。与此同时，韩国空军星期四（12月1日）也将太空相关的单位整合为太空作战中队。这两个组织都将使用卫星加强侦察。
据韩联社报道，韩国国防部在记者会上指出，这将是继夏威夷之后，美国军方在美洲大陆以外地区设置的第二个太空部队司令部。
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美国和韩国军方正在韩国设立太空监测组织，以密切关注朝鲜的核子和导弹活动。
《日经亚洲》星期六（12月3日）报道，美国太空军本月在韩国设立了一个区域司令部。与此同时，韩国空军星期四（12月1日）也将太空相关的单位整合为太空作战中队。这两个组织都将使用卫星加强侦察。
据韩联社报道，韩国国防部在记者会上指出，这将是继夏威夷之后，美国军方在美洲大陆以外地区设置的第二个太空部队司令部。
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