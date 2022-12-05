伊朗废除道德警察 检讨强制女性戴头巾法令

（德黑兰综合电）面对已持续两个多月的全国示威浪潮，伊朗已废除所谓的道德警察，并着手检讨强制女性戴头巾法令。

伊朗媒体星期天（12月4日）引述伊朗总检察长蒙塔泽里说，主管机关早前已经终止道德警察的巡逻活动。

伊朗道德警察于2006年强硬派总统艾哈迈迪内贾德任内投入运作，正式名称为“指导巡逻队”（Gasht-e Ershad），任务是“宣扬端庄和戴头巾的文化”。

此前一天，半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）也引述蒙塔泽里说：“国会和司法部正在检讨，（强制妇女戴头巾的）法律是否有必要修改。”

蒙塔泽里没有说明这项法令可能出现什么变化，但透露司法部检讨小组和国会文化委员会已于星期三（11月30日）开会，预料“一两周内会有结果”。

总统莱希星期六（3日）也在电视讲话中提到修法的可能性。他说，伊朗宪法奠基于共和制和伊斯兰教义，但如何履行宪法是有“伸缩性”的。

伊朗自1983年4月规定所有妇女戴头巾

伊朗自1983年4月规定所有妇女戴头巾。这项法令是高度敏感议题，保守派坚持妇女必须遮脸；改革派则呼吁废除该法令，称是否戴头巾应为个人选择。

今年9月，22岁库尔德族女子阿米尼因违反衣着准则被道德警察逮捕，拘留期间陷入昏迷后死亡，此事引发大规模示威。示威者高喊反政府口号与焚烧头巾，全国各地也有越来越多女性不戴头巾。

总部设在挪威奥斯陆的伊朗人权组织星期二说（11月29日），伊朗安全部队已打死至少448名示威者。伊朗最高国家安全委员会星期六则说，示威至今造成超过200人死亡，包括安全人员、平民、分裂分子和暴民。

伊朗把此次示威归咎于美国、英国、以色列和伊朗境外库尔德组织等的煽动。

美国的伊朗问题特使马利星期六说，今后美国将把注意力放在支持伊朗示威者以及阻止伊朗给俄罗斯供应武器，而不是挽救伊朗核协议上。

他说：“伊朗对核协议没有兴趣，我们正专注于其他事项。现在，我们想在阻止和干扰伊朗向俄罗斯提供武器，以及支持伊朗人民的根本愿望这两方面发挥作用。”

伊朗原子能机构星期六宣布，伊朗已开始兴建第二座核电站。这座卡伦（Karoon）核电站位于西部胡齐斯坦省，装机容量为300兆瓦，将使用丰度4%的浓缩铀，预计八年后投产。

另一方面，美国海军第五舰队星期六宣布，从一艘由伊朗开往也门的拖网渔船上，截获100万发弹药以及火箭引信和推进剂。这是美军一个月内拦截到的第二批大宗军火。

美国海军中将布拉德库珀说，这显示伊朗仍在非法转移致命援助与从事破坏行为。

伊朗也被指向俄罗斯提供大量用于攻击民用设施的无人机。马利星期六说，美国现在的目标是“扰乱、延迟、阻止和制裁”伊朗向俄罗斯供应武器。