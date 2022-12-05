美国情报：俄乌战争节奏已放慢 没证据表明乌克兰人反抗意志减弱

美国负责政治事务的副国务卿纽兰说，普京目前对俄乌和谈的态度并不真诚，反之，他正在提升战争的野蛮程度，企图通过切断平民百姓的水电供应逼他们屈服。

（华盛顿综合电）美国情报体系观察到俄乌战争节奏已经放慢，预料将持续几个月，但没有证据表明乌克兰人的反抗意志减弱。

美国国家情报总监海恩斯星期六（12月3日）在里根国防论坛上说，俄乌两军似乎正在设法整编和补给，为冬季过后大反攻做准备，但看样子俄方的反攻意愿没有乌方那么强。

当被问及俄罗斯袭击乌克兰电网和其他民用基础设施的影响时，海恩斯说，莫斯科的部分目的是为了削弱乌克兰人的抵抗意志，但“目前没有证据显示这受到影响”。

海恩斯说，俄总统普京在乌克兰的政治目标似乎没有改变，但美国情报分析员认为，他可能愿意“暂时缩减”近期的军事目标，迟些时候才卷土重来。

海恩斯也说，俄罗斯似乎很快就耗尽它的军事储备。“这很不寻常，我们感觉他们没有能力在本土生产他们现阶段所消耗掉的东西。这就是为什么你看到他们试图从其他国家那里获得弹药。”

海恩斯称，美国留意到朝鲜为俄供应弹药的一些动向，但现阶段的数量不多。伊朗也向俄罗斯提供无人机，而且莫斯科正试图从德黑兰获得其他类型的精确弹药。

美国负责政治事务的副国务卿纽兰星期六在基辅与乌总统泽连斯基和其他高级官员会谈后说，普京目前对俄乌和谈的态度并不真诚，反之，他正在提升战争的野蛮程度，企图通过切断平民百姓的水电供应逼他们屈服。

美国总统拜登上周说，如果普京有意结束战争，他准备与普京对话。克里姆林宫说，西方必须承认莫斯科吞并的四个乌克兰地区为俄领土，使白宫很快打消了这个念头。

纽兰说，俄罗斯这种反应表明“他们根本就不真诚”。

法国总统马克龙则在星期六播出的访谈中建议，如果普京愿意和谈并结束战争，西方应认真考虑化解俄罗斯对于保障自身安全所存在的隐忧。

马克龙上周访问华盛顿期间接受法国电视台访问时说：“这意味着我们必须解决的关键问题之一，就是普京总统一直说的，担心北约会扩张到俄罗斯门口，以及部署可能威胁俄罗斯的武器。”

针对欧盟、七国集团和澳大利亚同意把俄罗斯出口石油顶价局限在60美元，俄副总理诺瓦克说，宁可减产也不会出口受顶价影响的石油。

泽连斯基则觉得西方做得不够彻底，因为60美元的顶价还是会为俄罗斯预算每年贡献约1000亿美元（约1350亿新元）。

另一方面，微软公司预言，俄罗斯网军将加紧和加强对军事上和政治上支援乌克兰的海内外力量的网络攻势。

微软数码威胁分析中心总经理沃茨在微软部落格上吁请客户对俄罗斯网军会在冬季加强攻势做好准备。他说，俄军情报部门最近向波兰施展的电脑病毒攻击，可说是俄网军向乌克兰境外目标发动攻击的第一炮。