研究报告：疫情影响供应链 全球去年武器销售额增1.9%

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来自 / 联合早报

文 /
卓汶德

发布 / 2022年12月6日 5:00 AM

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（斯德哥尔摩综合电）全球武器和军事服务销售额去年保持增长，但增幅因冠病疫情造成的全球供应问题而受限；俄乌战争提高武器需求，但也加剧了供应链问题。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在星期一（12月5日）公布的报告中指出，2021年世界首100家军火公司的武器和相关服务销售总额为5920亿美元（7978亿新元），比前一年多，但也只是增加1.9%。涉及层面广的供应链问题限制了武器与相关服务的销售增幅，研究所高级研究员田楠告诉法新社：“疫情产生的持久影响，开始在军火公司显现。”

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