防北京获取高端技术 荷兰或限制对华晶片制造设备出口

（阿姆斯特丹综合电）知情人士说，荷兰正在制定新措施，管制同中国的晶片制造设备买卖；新的贸易管制措施会同美国条例一致，主要是防止北京取得晶片领域的高端技术。

彭博社报道，新管制措施协议最早可在下个月达成。知情人士说，与美国的谈商还在进行，目前未有定案。

知情人士说，荷兰可能禁止自家厂商向中国出售14纳米或更先进晶片的制造设备，这将使荷兰的一些管制与美国10月7日宣布的限制措施一致。

新管制措施可能会冲击荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holdings NV），它是世界上重要的先进半导体制造设备供应商之一。由于华盛顿要遏制北京生产高端晶片，这家公司现在也处在风口浪尖上。据其最新年度报告，2021年阿斯麦对中国客户的交易逾20亿欧元（28亿6100万新元），约占总收入的15％。

迫于美国的压力，荷兰政府自2018年以来就不允许阿斯麦将最先进的机器售予中国，因为这些机器相信可应用于军事领域的“两用”设备。

荷兰的新举动实际上将把非正式禁令改成明文规定，向助力美国遏制北京晶片制造和军事能力方面迈出一步。

荷兰贸易部和美国白宫国家安全委员会对这一报道不予评论。

荷兰此前表明不参与对中国的技术围堵，知情者说，荷兰如今倾向于和美国合作，共同限制中国取得晶片技术的管道，因为他们也对这可能构成的国安威胁感到关注。

在先进芯片制造设备和技术领域，除了美国，荷兰和日本是最大供应国，但华盛顿目前还未能让这些盟友完全和自己站在一起。

荷兰首相吕特上个月对彭博电视说，荷兰正同美国和日本以及另一个半导体生产大国韩国协调此事。

美国政府10月初宣布一系列晶片出口管制措施，规定美国企业须先获政府许可，否则不得出口先进晶片和相关制造设备至中国；运用美国技术、在他国制造的晶片也受限制。