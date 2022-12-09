防北京获取高端技术 荷兰或限制对华晶片制造设备出口

来自 / 联合早报

整理 /
李月霞

发布 / 2022年12月9日 5:00 AM

荷兰半导体设备制造商阿斯麦的主力产品是用于生产大规模集成电路的核心设备光刻机。这张摄于2014年6月5日的照片显示，阿斯麦的职员在位于费尔德霍芬的总部组装一台光刻机。（彭博社）
荷兰半导体设备制造商阿斯麦的主力产品是用于生产大规模集成电路的核心设备光刻机。这张摄于2014年6月5日的照片显示，阿斯麦的职员在位于费尔德霍芬的总部组装一台光刻机。（彭博社）

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（阿姆斯特丹综合电）知情人士说，荷兰正在制定新措施，管制同中国的晶片制造设备买卖；新的贸易管制措施会同美国条例一致，主要是防止北京取得晶片领域的高端技术。

彭博社报道，新管制措施协议最早可在下个月达成。知情人士说，与美国的谈商还在进行，目前未有定案。

知情人士说，荷兰可能禁止自家厂商向中国出售14纳米或更先进晶片的制造设备，这将使荷兰的一些管制与美国10月7日宣布的限制措施一致。

新管制措施可能会冲击荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holdings NV），它是世界上重要的先进半导体制造设备供应商之一。由于华盛顿要遏制北京生产高端晶片，这家公司现在也处在风口浪尖上。据其最新年度报告，2021年阿斯麦对中国客户的交易逾20亿欧元（28亿6100万新元），约占总收入的15％。

迫于美国的压力，荷兰政府自2018年以来就不允许阿斯麦将最先进的机器售予中国，因为这些机器相信可应用于军事领域的“两用”设备。

荷兰的新举动实际上将把非正式禁令改成明文规定，向助力美国遏制北京晶片制造和军事能力方面迈出一步。

荷兰贸易部和美国白宫国家安全委员会对这一报道不予评论。

荷兰此前表明不参与对中国的技术围堵，知情者说，荷兰如今倾向于和美国合作，共同限制中国取得晶片技术的管道，因为他们也对这可能构成的国安威胁感到关注。

在先进芯片制造设备和技术领域，除了美国，荷兰和日本是最大供应国，但华盛顿目前还未能让这些盟友完全和自己站在一起。

荷兰首相吕特上个月对彭博电视说，荷兰正同美国和日本以及另一个半导体生产大国韩国协调此事。

美国政府10月初宣布一系列晶片出口管制措施，规定美国企业须先获政府许可，否则不得出口先进晶片和相关制造设备至中国；运用美国技术、在他国制造的晶片也受限制。

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