与阿波罗登月计划相隔50年 美国无人太空舱完成绕月安全返回地球

（华盛顿综合电）美国无人太空舱“猎户座”实现25天绕月飞行，在新加坡时间星期一凌晨安全落海。美国在阿波罗最后一次登月的50年后，重启登月计划的首次任务顺利完成。

美国国家航空航天局（NASA）这次绕月飞行任务主要是测试“猎户座”（Orion）返回地球时使用的隔热罩，为2024年的首次载人绕月飞行，以及2025年的载人登月做准备。

猎户座于太平洋标准时间星期天（12月11日）上午9时40分（新加坡星期一凌晨1时40分），在墨西哥下加利福尼亚半岛外的太平洋坠落。在场的美国海军舰船迅速上前回收航天器及其内的三个假人。NASA局长纳尔逊形容，这是“一大胜利”。

NASA局长：预计可比中国早四五年登月

搭载猎户座的“阿尔忒弥斯1号”（Artemis 1）在11月16日从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。在本次测试任务中，猎户座行程超过225万公里，与地球的最大距离接近43.5万公里。飞船进行了两次绕月飞行，与月球表面的最近距离不足129公里。返回地球的过程中，猎户座的时速一度高达4万公里，温度达到2760摄氏度。

NASA将立即开始评估猎户座收集的数据，并为阿尔忒弥斯2号载人绕月飞行任务做准备。

按照NASA此前宣布的计划，如果阿耳忒弥斯1号任务顺利完成，将于2024年进行阿耳忒弥斯2号任务，四名宇航员届时将进行绕月飞行。阿耳忒弥斯3号任务将在2025年或2026年完成，NASA计划将包括首名女性和首名少数族裔的宇航员送至月球。

据《日经亚洲》（Nikkei Asia）星期天（11日）报道，纳尔逊在接受访问时说，美中登月竞赛越来越激烈，他预计美国将比中国早四五年实现登月目标。

他说，美国宇航员将在2025年或2026年完成登月任务。中国的目标是在2030年登陆月球。

为了确保美国在航天领域的领先地位，美国加速推进阿尔忒弥斯计划，但这项计划需要雄厚的技术实力，且单次发射火箭的费用高达40亿美元（约54亿新元）。