冠病 流感 呼吸道合胞病毒 美国面对“三重疫情”夹攻 鼓励人们戴口罩

（华盛顿综合电）美国多个地区正面对冠病、流感与呼吸道合胞病毒（RSV）“三重疫情”夹攻，纽约市和洛杉矶县等多个市县鼓励人们在室内公共场所再戴起口罩。

《纽约时报》报道，过去两周，美国的冠病病例飙升了56%，住院人数则上升了24%。

美国疾病控制与预防中心（CDC）估计，本季度流感已经导致1300万人患病，7300人死亡，预计这些数字在未来几个月还会上升

CDC提出的建议是，根据各县的社区冠病水平，包括冠病相关入院率、医院床位和病例人数，来决定是否要民众戴口罩。

不过，CDC主任瓦伦斯基日前指出，当局鼓励所有人“戴上合适的高质量口罩，协助防止呼吸道疾病的传播”，尤其是使用公共交通和搭飞机的时候。

美国范德比尔特大学传染病学教授沙夫纳指出，美国各地的冠病、流感和RSV的传播率或多或少有些差异，但其实全国都受到这些疾病疫情的影响，他因此敦促家中有65岁以上年长者、孕妇和慢性疾病者等高风险人群的民众在公共场所“重新戴上口罩”。

沙夫纳说：“冠病疫情告诉我们，因为我们在社交安全距离和戴口罩方面尽了个人努力，流感、感冒病毒和RSV都被显著抑制住了。”

西雅图大学敏感与传染病专家朱海伦建议，在感染率和住院率都处于高位的情况下，所有人都应该戴上口罩。

她指出，好多家医院病床使用接近饱和，任何能减缓呼吸道疾病传播的方法都有用。

高质量口罩例如N95、KN95或KF94型口罩能更有效提供保护，勤洗手、给桌面等表层消毒，以及过滤室内空气等其他公共卫生措施，对限制呼吸道疾病也很重要。

白宫和CDC也强调接种疫苗的重要性，并呼吁尚未施打流感疫苗和最新冠病追加剂的人前去接种。

政府斥资近20亿美元 采购额外辉瑞口服药

另一方面，美国政府同意以近20亿美元（约27亿新元）的价格，向药剂商辉瑞公司采购额外370万包冠病口服药物Paxlovid。

辉瑞星期二（12月14日）发布的声明说，美国此前购买了2000万包Paxlovid，这次的补货预计可在2023年初交付。

截至11月30日，辉瑞公司已经向全球52个国家，交付近3700万包Paxlovid口服药。