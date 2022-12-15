美能源部实现“核聚变点火”技术突破

（华盛顿综合电）经历了50多年的挣扎与失败后，核聚变技术终于朝着成为全球最新一种能源来源迈出了决定性的一步。

美国能源部星期二（12月13日）宣布，加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室（Lawrence Livermore National Laboratory，LLNL）科研人员实现了“核聚变点火”（fusion ignition），称这一重大科学突破将为国防及清洁能源未来发展奠定基础。

美国能源部长格兰霍姆在新闻发布会上说，核聚变技术突破是令人难以置信的工程奇迹。这就是美国引领世界的科研成就。

该实验室主任布迪尔表示，如果想将这一成果商业化，核聚变技术，仍有重大障碍有待克服，可能还需要几十年的努力和投资。

专家指出，与核裂变（nuclear fission）不同，核聚变（nuclear fusion）不会有发生核事故的风险。

此外，核聚变产生的放射性废物极少，最重要的是，它不会产生温室气体。对许多人来说，核聚变是未来的能源。

对于失败了近半个世纪的技术而言，这是一个了不起的时刻。当前，全球10大经济体和数十个小国的领导人承诺向清洁能源转型。

但人类为实现净零排放目标面临重重困难。

核聚变可能无法起到帮助，大部分专家认为至少还需要几十年的进一步研发。

这意味着，就在全球面临严重能源供应短缺、温室气体继续攀升之际，此项历史性的突破很可能无法即刻帮助人类取代传统的化石燃料。

美国能源部在一份声明中说，12月5日，科研人员在该实验室“国家点燃实验设施”进行了历史上首次可控核聚变实验，意味着核聚变实验中产生的能量多于用于驱动核聚变的激光能量。这一实验将为推动清洁能源发展提供宝贵指引，有助于实现零碳经济目标。

核聚变，是太阳和恒星的能量来源。在这些星体核心的巨大热量和重力下，氢原子核相互碰撞，聚合成更重的氦原子，并在此过程中释放出大量能量。与其他核反应不同，核聚变不会产生放射性废物。

核聚变技术有望为人类提供近乎无限的清洁能源，帮助人类摆脱对化石燃料的依赖。

能源部说，国家点燃实验设施是全球最大、能量最高的激光系统，它使用超强激光束来产生与恒星和巨型行星核心以及核武器内部相当的温度和压力。

美国国家核安全管理局副局长马文·亚当斯说，激光束将大量热量集中在一个微型球形胶囊上，产生一个过热的等离子体环境，其中反应产生的能量比用于产生它的激光中所包含的能量多，约为1.5倍。