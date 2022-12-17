美参院通过国防授权法案 未来五年军援台湾100亿美元

（华盛顿／台北综合讯）美国明年度国防授权法案在参议院获得通过，下来将送交总统拜登签署成法。除了授权美国在未来五年向台湾提供100亿美元（约135亿新元）无偿军事援助之外，法案也将让美国政府官员前往台湾交流两年。

据路透社和台湾联合新闻网报道，众议院上星期通过国防授权法案后，参议院在星期四（12月15日）也以压倒性多数票，通过这项总额高达8580亿美元的法案。

这比拜登要求的预算多了450亿美元，也较前一财年的授权额度多了800亿美元。法案授权为军人加薪4.6％，以及让国防部购买新武器。

法案也将授权美国通过外国军事融资（FMF）计划，每年向台湾提供20亿美元无偿军援，为期五年，并要求美国政府加快对台军售。美国国会自1961年起每年都通过国防授权法案。

国防授权法案明定支出项目，但没有最终拨款决定权。国会下来必须通过拨款法案，赋予政府动用有关资金的权力。台湾中央社认为，在FMF资金有限的情况下，最终拨款金额很可能低于每年20亿美元，低多少则要看议员接下来的协商结果。

台湾官方回应时感谢美国国会展现强劲支持。国防部说，此举有助于台湾军方建军备战、确保印太区域的自由开放与和平稳定。

外交部则说，他们将密切关注国防授权法案相关款项在拨款法案中的审议进度。

在参议院对法案进行表决前，国会议员就要向台湾提供无偿军援（grants）或贷款（loans）出现分歧。美国国防新闻（Defense News）报道，根据国防授权法案，台湾必须在12年内向美国还清贷款；台湾希望能争取到无偿军援。

除了100亿美元无偿军援之外，国会两院最终通过的国防授权法案也允许美国向台湾提供另外20亿美元贷款。法案还授权美国总统动用总统拨款权（presidential drawdown authority），每年从国防部库存动用价值最多10亿美元的军备给台湾。

美官员可赴台交流两年

法案也要求国务卿让联邦政府官员等符合资格的美国公民赴台湾交流两年。除了学习中文、台湾人文历史等科目，参与者也将到台湾政府部门、私人部门等服务。

日本经济新闻引述美国国会消息人士报道，美国过去会安排政府官员在台湾停留几个月，赴台两年等时间较长的计划则很少见。

国防授权法案也准许美国向乌克兰提供至少8亿美元的额外安全援助，并要求国防部长撤销武装部队成员须要接种冠病疫苗的规定。