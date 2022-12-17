柏林一酒店大型水族箱爆裂 两人受伤

（柏林综合电）德国首都柏林一家酒店内的大型水族箱突然爆裂，导致两人受伤，附近道路被迫封闭。

这起事故发生在星期五（12月16日）清晨约5时50分，地点是位于柏林东部亚历山大广场（Alexanderplatz）附近一间酒店大厅内名为“AquaDom”的水族箱。

这个据说是世界最大的独立圆柱形水族箱，约14米高、11米宽，原本可容纳超过100万升的水，养着约1500条热带鱼，让人们可以在乘搭玻璃电梯时观赏。

水族箱爆裂后导致大量的水涌出，冲破大楼的前门，并把废墟冲到大街上。强大的冲击力甚至连地震测量设备都能感受到。

当局动员了约100名应急人员到场，并关闭了事发地点旁边一条从亚历山大广场通往勃兰登堡门的主要道路。

柏林警方发布推文说，除了大量的海洋生物死亡外，还有两人被玻璃碎片弄伤。

一名酒店住客维瑟告诉路透社：“完全是一片混乱。整个水族箱爆裂……现场有很多死鱼和废墟。”

消防部队则说，由于大楼底层堆满瓦砾导致救援人员无法进入，当局派遣了搜救犬展开搜索工作，并没有发现任何罹难者。

由于担心酒店的建筑结构可能受损，当局也对酒店展开疏散行动。消防部队发言人透露，酒店约有350名住客，他们随后收拾行李离开酒店。当局安排了巴士，将酒店住客送往临时住所。

这起事故的起因还在调查。