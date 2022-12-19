乌克兰近600万人电供恢复 基辅及中西部仍大规模停电

（基辅综合电）乌克兰遭受俄军新一轮空袭后，仍在努力恢复水电供应。总统泽连斯基说，近600万人的电供已经恢复，但许多地区仍出现大规模停电，供暖和供水还存在很大问题。

泽连斯基在星期六（12月17日）晚的全国讲话中说，当务之急是恢复电力供应。“在昨天的恐怖袭击后，修复工作仍在不间断进行……要稳定（供电）系统，还有很多工作要做。”

泽连斯基说，目前首都基辅、中西部城市文尼察（Vinnytsia）和西部城市利沃夫（Lviv）的情况最严峻。

在基辅，地铁服务一度暂停，好让民众能够到地下车站避寒。基辅市长克利奇科星期六说，地铁服务和所有居民的水供已经恢复，但仍有约三分之一的地区断电，当地仍须实施紧急停电以节省能源。

克利奇科星期天（18日）说，当地供暖也已全面恢复。当天，基辅与乌克兰多地气温都低于零摄氏度。

乌克兰国家电网运营商Ukrenergo星期六说，能源系统的修复工作还在进行。Ukrenergo在星期五（16日）的空袭后实施紧急停电，并指北中南地区的能源设施遭到破坏，恢复电供可能需要较长时间。

乌军说，俄罗斯星期五发射74枚导弹，当中60枚被击落。俄国防部说，此次袭击旨在打击乌克兰军事和能源设施，同时干扰“武器和外国生产弹药的转移”，并称所有瞄准的目标都被击中了。

乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫称，俄罗斯星期五发动导弹袭击前，可能获得了伊朗提供的新一批“见证者”（Shahed）无人机。

目前，乌克兰关键基础设施再遭空中和导弹袭击的风险仍然很高。泽连斯基说，俄罗斯自开战以来，已朝乌克兰发射超过4000枚导弹。

另外，俄罗斯国防部星期天发声明说，俄防长绍伊古视察了参与对乌克兰特别军事行动的部队。声明说，绍伊古飞越俄军部署地区，并与前线和指挥所的部队交谈，但未说明视察日期，以及绍伊古是否踏入乌克兰境内。

乌军说，俄军依然集中力量攻打乌东城市巴赫穆特（Bakhmut）和阿瓦迪夫卡（Avdiivka），并试图收复南部利曼斯基（Lymanskyi）一带的失地。

另一方面，德国外长贝尔博克表明，反对按俄罗斯开出的条件来实现俄乌战争停火。她告诉《星期日图片报》（Bild am Sonntag）：“普京一人发动了这场战争，如果他愿意，战争明天就可以结束。他只须下令退兵。不幸的是，没有任何迹象显示，他有这方面的诚意。”

目前，俄乌双方无恢复和谈的迹象。乌克兰官员日前预计，俄罗斯可能在明年初发动新一轮猛攻，包括再度试图夺取基辅。