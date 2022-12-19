反政府抗议浪潮持续 伊朗货币汇率破历史低点

（迪拜综合电）伊朗反政府动乱持续，关键的国家石油和天然气行业工人罢工，要求加薪和改善福利。中央银行把伊朗货币汇率跌至历史低点部分归咎于反政府骚乱。

伊朗里亚尔兑美元汇率在星期六（12月17日）跌至新低，因为伊朗人急于为他们的储蓄寻找避风港，一直试图购买美元、其他硬通货或黄金。

根据外汇网站Bonbast.com的数据，在非官方市场，一美元可兑换多达39万5600里亚尔，高于前一天的38万6800里亚尔。伊朗《经济日报》网站给出的美元汇率为38万2300里亚尔，较周五上涨1.2%。

自三个月前爆发全国性抗议活动以来，里亚尔已贬值近20%。

央行行长萨莱哈巴迪承认，“过去两个月发生的事件”以及美国的制裁导致伊朗货币汇率暴跌，但他暗示央行可向市场注入美元以支撑里亚尔。

与此同时，社交媒体上发布的未经证实视频显示，来自伊朗国营油气公司的数十名员工在南部城市阿瓦士、阿萨卢耶、马赫沙赫尔和加奇萨兰展开罢工行动。

据报道，罢工影响波斯湾南帕尔斯气田的运营商帕尔斯石油和天然气公司，以及管理45个油气田并负责伊朗80%原油产量的伊朗国家南方石油公司。视频显示工人高举标语牌，上面写着“我们不会放弃自身权利”。

同一天，伊朗著名女演员阿里杜斯蒂（Taraneh Alidoosti）因“发布煽动街头骚乱的材料”而被捕。她之前表明示支持反政府示威，并张贴了一张自己没有戴头巾的照片，上面写着示威活动的主要口号“女人，生命，自由”。

9月16日，因没有戴头巾而被捕的22岁阿米尼在拘留期间死亡，引发了广泛的示威活动。