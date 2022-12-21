完成国会大厦骚乱调查 美国众议院建议提控特朗普

美国众议院跨党派特别调查委员会经过18个月的调查后，一致投票决定，建议司法部对特朗普提出四项刑事指控：煽动或协助叛乱、妨碍国会官方程序、串谋诈骗联邦政府，以及做出虚假陈述。

（华盛顿综合电）美国众议院针对去年1月国会大厦骚乱进行调查后向司法部建议，对前总统特朗普提出刑事指控。这个建议不具法律约束力，但却具历史意义，美国国会从未建议提控现任或前任总统。

由七名民主党人和两名共和党人组成的众议院跨党派特别调查委员会经过18个月的调查后，星期一（12月19日）一致投票决定，建议司法部对特朗普提出四项刑事指控：煽动或协助叛乱、妨碍国会官方程序、串谋诈骗联邦政府，以及做出虚假陈述。

委员会的建议仅具有象征意义，是否提控特朗普由司法部决定。如果特朗普最终被提控且被定罪，就可能被禁止担任公职，甚至可能入狱。

对于调查委员会的建议，司法部拒绝置评。特朗普则发声明说，针对他的指控都是“虚假”的，旨在“阻止我再次竞选总统，因为他们知道我会赢”。他指这与当年的弹劾如出一辙，是一场要把他和共和党边缘化的跨党派行动。

2021年1月6日，在国会审核2020年总统大选选举人票期间，特朗普的大批支持者以暴力冲击国会，造成至少五人死亡。骚乱发生前，特朗普到白宫附近向支持者发表煽动性讲话，在他们闯入国会数小时后才发声要他们离开。

特别调查委员会主席、民主党的汤普森猛批特朗普将暴民召集到国会大厦，并批他一再诬指总统选举造假，破坏了人们对民主制度的信心。“如果信念破灭，我们的民主也会破灭。特朗普破坏了这种信念。”

委员会副主席、共和党的切尼说，特朗普在事发时拒绝立即干预，阻止示威者袭击国会大厦，这显示他“不适合担任任何公职”。

切尼说：“调查发现的最不堪事实之一是，特朗普当时端坐（白宫）椭圆形办公室旁的饭厅里，看电视上播着国会大厦发生暴动。”

众议院筹委会开会讨论 是否公开特朗普报税表

委员会定星期三公布详细的最终调查报告，阐述特朗普在这起暴力事件中须承担罪责的理由。委员会认为，特朗普“监督并协调了一个精心策划的七部曲计划，要推翻总统选举结果并阻止总统权力转移”。委员会收集的证据包括逾1000名目击者的供词和数十万份文件，他们准备将证据提交给检察官，以及向公众公开。

另一方面，众议院筹款委员会拟星期二开会，考虑是否公开特朗普的报税表。由于特朗普坚持将这些信息保密，筹款委员会经过漫长的法庭斗争才取得相关文件。

最近，特朗普旗下企业被裁定犯下税务欺诈罪；他与一名白人至上主义者共进晚餐也广被批评。

特朗普上月正式宣布将参加2024年的总统竞选。特别调查委员会的提诉建议令他本就坑洼处处的再选之路更难走。

民调显示，共和党在中期选举中表现不如预期之后，特朗普的支持率大幅下滑。根据民调数据聚合网站“真清晰政治”（RealClearPolitics），特朗普的平均支持率为负20%，现任总统拜登为负8%。