明年出任众议院中国事务专委会主席 加拉格尔：将重点审查美企在华投资

加拉格尔是共和党人。共和党在11月中期选举中赢得众议院控制权，众议院共和党领袖麦卡锡将在明年新一届国会就任后设立中国事务专责委员会，并点名加拉格尔领导这个委员会。

（华盛顿综合电）将在明年出任美国众议院新设中国事务专责委员会主席的威斯康星州众议员加拉格尔说，他计划重点审查美国企业在中国的投资。

加拉格尔（Mike Gallagher）接受彭博社访问时说：“如果说过去五年美国加强了对中国在美投资的审查，下个阶段将是加强对美企在华投资的审查。”

加拉格尔是共和党人。共和党在11月中期选举中赢得众议院控制权，众议院共和党领袖麦卡锡将在明年新一届国会就任后设立中国事务专责委员会，并点名加拉格尔领导这个委员会。

拜登政府和国会正考虑建立一个体系来监控并可能阻止美企在中国的投资。加拉格尔认为，美国实行类似计划是“不可避免”的，并表示希望五角大楼和其他国安机构加强与金融机构之间的协调。

他说，过去这类努力往往被视为杯弓蛇影或危言耸听，但现在情况不同。他还称，中国国家主席习近平正为中国做好应对“经济斗争和战争”的准备。

加拉格尔已提议立法禁止在美使用TikTok

加拉格尔已提议立法，禁止在美使用中国视频应用TikTok。他打算针对中国使用数据的方式举行至少一场听证会，同时向TikTok了解它的算法。

美国参议院上周通过禁止联邦雇员在政府拥有的设备上使用TikTok的法案，这项法案也获得众议院共和与民主两党领袖支持。路透社星期一（12月19日）引述消息人士报道，美国议员将把这个禁令纳入料于本周表决的关键政府支出法案。

目前，多个美国联邦机构已禁止在政府配发设备上使用TikTok。

路易斯安州与西弗吉尼亚州星期一禁止政府设备使用TikTok，使限制政府设备使用这个应用的州属增至约19个。

加拉格尔也计划探讨享有税收优惠的养老基金是否应该投资于中国。他指这种“资金加数据”的方式，有助于了解美国在哪些方面过于依赖中国，这个策略的重点将放在稀土矿物、药品和医疗用品上。

针对一些人担心，共和党成立新国会委员会只是为了反对拜登政府的对华政策，加拉格尔回应说：“我们不会利用它来展开投弹运动。在中国问题上，有大量的跨党派合作。”

另一方面，美国贸易代表戴琪说，世界贸易组织裁定特朗普时期的钢铝关税违反贸易规则，让世贸处于“如履薄冰”的危险境地，并指这“挑战了世贸体系的诚信”。

戴琪星期一说，世贸的裁决针对什么是合法的国家安全决定，制定了要求和范围。但她认为，确保国安决定合理是各国政府的责任，世贸“不应质疑主权政府的国安决定”。

世贸专家组12月9日裁定，2018年美国对进口钢铁和铝产品加征关税违反世贸相关规定。专家组认为，美国所谓的国安担忧并不成立，因为美国不是在战时或因应国际关系紧急状态采取这个举措。美国已表明，不会取消这些关税措施。