【2022年回顾】2022 你我见证

一、俄罗斯发动乌克兰战争，震荡全球

乌克兰各大城市民宅在俄军炮火袭击下满目疮痍，双方军队分别折损至少10万人。（法新社）

2022年3月，俄军在攻入乌克兰不久就占领了乌克兰首都基辅西北城镇布查，进而涉嫌对平民展开大屠杀。4月4日，乌克兰总统泽连斯基视察布查灾区后向媒体发表谈话，指这是俄军是在进行“有策划有组织的种族灭绝大屠杀”。这张照片后来成了法新社2022年度新闻照片。（法新社）

2022年2月24日，俄罗斯以对抗北约东扩、“去纳粹化”为由，向乌克兰发动全面侵略战。

这场战争并未如俄罗斯总统普京所料，在短期内了结；反而在乌克兰的顽强抵抗下长期持续，至今仍未平息，堪称二战以来欧洲最大规模的战争。

美国联合欧美各国对俄罗斯采取最严厉的制裁手段，不止牢牢钳制俄罗斯经济，也在世界引发连锁效应。

远在东北欧的这场战事，后续影响席卷全球。谷粮输出受阻、天然气供应中断，油价高涨，全球供应链脱了序，通胀节节攀升，美联储年内七度加息，利率创15年新高。2022年初一场战火，使全球深陷粮食、能源、金融危机。

二、台海再掀波澜 中美剑拔弩张

2022年8月2日，美国众议院议长佩洛西旋风式高调访台19小时，在台湾海峡掀起千层浪。中国大陆解放军随即在台湾海峡展开历来最大规模的军事演训，越过台湾海峡“中线”，朝台湾领空领海长驱直入。中国也对美国祭出空前强硬的八大反制措施，中断了中美之间的官方与军事交流渠道。美方则调动海陆空三军五大军种舰队，留守台湾周边海域监控情势，并扩大在印太区的活动，以应对 “中国威胁”。

佩洛西呼啸而过，却使台海现状出现质变；中国大陆解放军既展现了武力收复台湾的军事实力、经济封锁宝岛的手段，也为对台动武的行动找到合理的基础。美方作为中美台三方紧张关系的始作俑者，如何因应或牵动台海形势，耐人寻味。我国巡回大使陈庆珠当时对中美关系忧心忡忡，唯恐两个大国在“谁也不想开战的情况下，梦游般走向战争”。

三、中共二十大 开启习近平定于一尊时代

中共历史展览馆内的习近平巨型肖像。（法新社）

中国共产党2022年10月下旬召开 “中国共产党第二十次全国代表大会”，简称“中共二十大”；中国国家主席习近平开启第三个五年任期，宣告中国正式进入习近平定于一尊的年代。会后宣布的中共未来五年领导层换届的构成与排阵，让外界震惊，好些在人事布局与升迁方面沿袭多年的惯有潜规则被打破，与习近平关系密切的部下获提拔，其他派系人马则纷纷落马。

二十大进一步凸显了习近平已不再需要通过人事结构来平衡各派系势力，确立了他在党内的核心领导地位与全盘掌控力。

四、天灾人祸 乐极生悲

2022年最后几个月，却突然接二连三地发生人间惨祸和混局。

首尔梨泰院踩踏事故过程中，由于过度挤压造成窒息，导致50余人创伤性心脏骤停，现场所见，路人纷纷为伤者进行心脏复苏术抢救。（法新社）

首尔梨泰院踩踏事故发生后隔天，首尔市民纷纷到事发地点用花束、小卡片悼念罹难者。（路透社）

10月29日，万圣节狂欢夜，韩国首尔以夜生活闻名的梨泰院，数万人涌上街头参加大型派对。由于这是首尔在冠病疫情防疫措施松绑后时隔三年的首个大型集会，故反应格外踊跃。深夜近11时发生严重踩踏事故，造成158人丧命，196人受伤；死伤者以年轻人居多，当中包括外国游客。

2022年11月27日，乌鲁木齐火患发生后的首个周末，中国各地爆发反封控示威。图示北京民众高举白纸，以示无声的抗议。（路透社）

2022年11月27日，乌鲁木齐火患发生后的首个周末，中国各地爆发反封控示威。图示北京民众高举白纸，以示无声的抗议。（路透社）

11月24日，中国新疆乌鲁木齐一座高层住宅发生火患，造成10死九伤。网民强烈质疑是因为疫情防控措施封堵了消防通道，无法及时灭火才造成严重伤亡。虽然地方政府事后否认这些传言，但这起火患马上点燃中国各地怒火，中国清零封控下久积的民怨一触即发，北京、上海、成都等各大城市均有民众群起上街抗议，宣泄对政府防疫政策的不满，并与执法人员对峙。

12月16日岁末佳节来临之际，马来西亚雪兰莪州峇冬加里“爸爸有机农场”营地凌晨发生土崩；至少94人受困，救出61人，迄今26人罹难，包括8名孩童，仍有七人生死未卜。拯救工作仍在进行。由于适逢学校假期，许多家庭带着孩子到野地露营，而今却是全家活埋黄土之下。

这三起事故，《联合早报》在地特派员都赶赴现场，从前线实地发回报道。

五、选战尘埃落定 马来西亚政局蹒跚前进

希盟领袖兼公正党主席安华从政四十年，两度与首相之位擦身而过，直至75岁这一年，才终于入主布城，圆了首相梦。（路透社）

11月19日，马来西亚第15届全国大选尘埃落定；选举并未选出新政府，而是产生了马来西亚史上的第一个悬峙议会。所有222个国会议席当中，希望联盟赢得82席，议席最多却未过半；其次是国民联盟，拿下74席。原本执政国民阵线却只得30个议席，创下马来西亚建国以来最糟的选举结果。

最高元首苏丹阿都拉在选后三天居中协调，分别召见各政党领袖与当选国会议员，为求稳定政局而谕令组成团结政府。随后各政党和联盟宣布支持希盟兼公正党主席安华任相。安华终在11月24日宣誓就任马来西亚第10任首相。

六、疫情缓解 游子终返乡

2022年3月31日傍晚起，新柔第二通道就出现密密麻麻的越堤族，要赶在第一时间步行越过通道回乡。（蔡振鸿摄）

在关卡排队等着过关的摩托车骑士少了平日的烦躁和横冲直撞，全都带着笑容彼此问好，还与镜头互动。（林国明摄）

2022年3月31日，沉寂整整两年、几乎杳无人烟的新柔长堤，又开始恢复人气。4月1日零时一到，闸栏打开、绿灯亮起，步行的，骑着摩托车的，开着车子的，几乎同声欢呼起来，边鸣着车笛边鱼贯地驶过海关大楼通关。那一瞬间，毫不相识的陌生人全都成了归心似箭的同道人，彼此隔着马路大声问候：终于回家了，路上小心！

这应该就是2022年最为振奋暖心的时刻了。因冠病疫情而封闭了整整两年的新马陆路通道，4月1日起全面开放，期间滞留新加坡的马来西亚游子终于得以返家。截至4月1日上午7时，单就通宵一个晚上，就有1万1000人通过兀兰和大士关卡出入境新加坡。

七、第四代领导班子成形 珍惜多元 同生共息

时任财政部长黄循财正式获推举为新加坡下一任总理。左为李显龙总理。（新加坡通讯及新闻部提供）

千呼万唤之下，我国第四代领导班子的领军人选终于敲定。2022年4月16日，李显龙总理召开记者会宣布，财政部长黄循财获得绝大多数内阁成员以及人民行动党议员的支持与认可，正式获推举为第四代团队之首。

49岁的黄循财是现任内阁中年龄不到50岁的两位较年轻部长之一。他并不具备典型的精英学历背景，从政之路低调起步；2020年初冠病疫情爆发获委以重任，出任政府抗疫跨部门工作小组联合主席，两年艰辛的抗疫过程愈发展现应对危机的沉稳，与民沟通的技巧，凝聚团队的能力。2021年中接替副总理王瑞杰升任财政部长，掌管国家经济命脉。

而今抗疫战役告一段落，黄循财赢得同僚认可推举，成为新加坡下一任总理人选，第四代领导班子也正式成形，预示新加坡政治交替工作圆满完成。