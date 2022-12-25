普京首次承认在乌军事行动是“战争” 美吁俄立刻撤军

普京今年2月下令军队开入乌克兰之后，俄方一直不承认是发动战争，而称“特别军事行动”，还颁发法令，将使用“误导性术语”列为刑事罪。可是，普京本人星期四在新闻发布会上却第一次用了“战争”一词，说他希望尽快结束“战争”。

（华盛顿／莫斯科综合电）俄罗斯总统普京终于承认在乌克兰的军事行动是“战争”，美国呼吁他立刻从乌克兰撤军。

普京今年2月下令军队开入乌克兰之后，俄方一直不承认是发动战争，而称“特别军事行动”，还颁发法令，将使用“误导性术语”列为刑事罪。可是，普京本人星期四在新闻发布会上却第一次用了“战争”一词，说他希望尽快结束“战争”。

对此，美国国务院发言人说：“自2月24日以来，美国和全世界都知道普京所谓的‘特别军事行动’，其实是对乌克兰无端且无理的战争。经过300天后，普京终于承认这是战争。承认现实后的下一步，我们敦促他从乌克兰撤军，结束战争。”

发言人说，无论普京用什么术语，现实是俄罗斯侵略邻国已导致死亡、破坏和流离失所。

俄罗斯一家法院近日判处反对党人亚辛监禁八年半，罪名是他提供有关战争的“虚假信息”。亚辛曾谈论乌克兰的布查镇发生“大屠杀”，在俄军撤退后，卧尸街头的乌克兰人弹孔累累，还双手反绑。

普京指示国防工业 提高生产力加速生产军备

普京承认是“战争”后，反对出兵乌克兰的俄国在野党议员尤费列夫说，普京用“战争”一词涉嫌散布“虚假信息”，他要对普京采取法律行动。

另一方面，普京指示国防工业负责人提高生产力，加速生产各种军备。

普京星期五到图拉（Tula）巡视武器生产中心时说：“我们的军工联合体最重要的关键任务是，尽量在最短时间内为部队和前线兵员提供所需的一切：武器、器材、弹药和装备。”

他还说，希望国防工业专家直接与前线部队合作，定期改进武器和各种硬件。

普京日前强调，俄军必须从乌克兰遭遇的问题吸取教训并加以解决。他还宣布，国家会确保军队的需求得到满足，“没有资金限制”。

不过，乌克兰认为，俄罗斯在白罗斯的军事活动并不是要从那里向乌克兰发动攻势，而是试图调虎离山，声东击西。

乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受《纽约时报》访问时说，俄罗斯增加在白罗斯北部的军事行动，是试图诱使乌军从东南部的战区转移到同白罗斯接壤的边界。

他认为，这实际上是俄白两军的例常演习，或是俄军混淆视听的假动作。其实，至今没有情报显示，俄军要从白罗斯向乌克兰发动攻势。

他还说，俄军中没有突击队，训练营里满是新动员的平民，他们在受训后会派往乌东的顿巴斯地区。

西方国家对乌克兰的援助承诺再增加。荷兰首相吕特星期五宣布，明年提供25亿欧元（35.9亿新元）的援助，其中近20亿欧元为军事支援。