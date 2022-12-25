美国七成人口接获气候警报 暴风雪导致150万户断电

（华盛顿综合电）美国遭受冬季暴风雪肆虐的地区持续扩大，三分之二的面积陷入极端天气状态，有些地区的气温甚至达零下40摄氏度。超过2亿4000万人，相当于70%的美国人口收到气候警报，150万户失去电力供应。

根据追踪美国境内断电情况的网站PowerOutage.US，东南部多州包括北卡罗来纳、弗吉尼亚、田纳西、纽约和缅因等都大面积停电，随着风暴移动，断电范围预计还会扩大。

这场风暴已造成至少五人死亡，中部北达科他和南达科他、俄克拉荷马、艾奥瓦等州的交通部门说，暴风雪导致能见度接近零、公路结冰，地方政府强烈敦促居民留在家中。

恶劣天气导致交通严重受干扰，甚至停顿，打乱人们的过节和出行计划。

纽约州第二大城市布法罗（水牛城）是重灾区之一，严重积雪促使当局下令封锁道路，禁止驾驶。

纽约州长霍楚尔在新闻发布会上警惕民众：“这是一起危及人命的高危事件。请保护好自己，保护好家人，不要出行。”

得克萨斯州气象局警告，州内多处如达拉斯市，气温异常低，皮肤裸露几分钟就会冻伤。

预料很多地区会在这样的极端天气中度过圣诞节。美国汽车协会早前估计，圣诞节和新年期间将有超过1亿人离家至少80公里，如今特大暴风雪横扫多处，无论行车或飞行都极度危险，因此出行人数肯定大减。

单在星期五（12月23日），全美有5700多趟航班取消，超过1万趟航班延误，星期六的1000多趟航班也预报取消。

根据航班追踪网站FlightAware，纽约、芝加哥、克利夫兰、底特律、布法罗和西雅图等城市机场，有多达三分之二的航空公司取消起降。

此外，由于炼油设施在酷寒中失灵，从北达科他州到得克萨斯州的油气生产线瘫痪，供暖和电力价格随之暴涨。

同美国毗邻的加拿大同样遭暴风雪袭击，有约三分之二人口受影响。在安大略和魁北克这两个人口最多的省份，许多家庭断电，学校停课。加拿大最繁忙的多伦多皮尔逊国际机场星期五有至少三分之一的航班取消。