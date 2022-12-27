美国冬季风暴至少47人遇难 上百万户停电

（纽约综合电）席卷全美的冬季风暴已导致至少47人遇难，还一度造成美国上百万用户停电，并破坏数百万人的假日出行计划。

这场冬季风暴规模几乎史无前例，全美超过60%的人口受到影响。五大湖附近“炸弹气旋”引发的暴风雪，已使美国东北大片地区应急工作陷入瘫痪。

纽约州西部城市布法罗（Buffalo）是重灾区，当地积雪厚达2.4米，市内好多建筑停电。纽约州州长霍楚尔星期天（12月25日）晚上说，这是自1977年夺走近30条人命的暴雪以来，布法罗遭遇的最严重雪灾。

她说：“这就像到了战区一样，道路两旁车辆的状况令人震惊。”她提醒当地居民，情况仍然非常危险，并呼吁大家留在室内。

美国本土48州的气温在周末降至零摄氏度以下，有九个州通报了至少47起与天气相关的死亡，其中布法罗所在的伊利县（Erie County）有25人遇难。美国有线电视新闻网（CNN）则说，全国至少有37人死亡。

由于供热需求上升增加全国能源系统负荷，猛烈的风暴又对输电线路造成破坏，星期六（24日）美国一度有多达180万户家庭和商家失去电力供应。截至圣诞夜，美东仍有5万多户的电力供应尚未恢复。

暴雪打乱了美国人的出游计划，许多旅客滞留在各地主要机场。据航班追踪网站FlightAware，美国星期一头几个小时已有超过1000趟航班取消，星期天则有近3000趟航班取消。

除雪机救护车等纷纷受困

道路结冰和积雪也瘫痪了陆路交通。布法罗一对夫妇说，他们原本要开车出门，到亲人家过圣诞节，车程只需10分钟，但因道路完全无法通行而被迫取消。

布法罗国际机场将关闭至星期二（27日），伊利全县也暂禁人们开车上路，但周末仍有数以百计的驾驶者受困路上。由于积雪过厚，参与救援的除雪机、拖车、救护车等紧急车辆也纷纷受困，当局不得不出动国民警卫队前往营救，并征求有雪地车的民众协助。

美国国家气象局预测，美国东部大部分地区星期一（12月26日）将继续被严寒笼罩，但天气会在星期二开始转好。

冬季风暴降下惊人雪量，似乎与地球变暖的趋势不符，但科学家指出，这其实是气候变化对地球水循环影响加剧的合理后果。

阿拉斯加大学费尔班克斯分校气候专家托曼（Rick Thoman）告诉《纽约时报》，随着地球越来越暖，海洋与大气的温度也会上升。暖化的海洋蒸发到空气中的水量会增加，而暖空气可以容纳更多水蒸气，这些水蒸气最终会以降水的形式释放出来，从而产生更多暴雪和暴雨等极端气候事件。

缅因州气候学家伯克尔（Sean Birkel）说，总体来说，冬季的气温正在上升，持续时间也在变短，这意味着降雨会比降雪多。不过，在冬季气温仍低于零摄氏度的地区，降雪量可能会增加。